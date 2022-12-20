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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى مسار جديد في العراق "دون إملاء من الخارج"

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بقلم:  يورونيوز
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عمان. 2022/12/20
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عمان. 2022/12/20   -   حقوق النشر  KHALIL MAZRAAWI/AFP or licensors

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر إقليمي في الأردن، العراق إلى اتباع مسار آخر بعيد "عن نموذج يملى من الخارج"، في إشارة الى إيران التي تتمتع بنفوذ كبير في هذا البلد.

 وتهدف القمة إلى محاولة نزع فتيل أزمات منطقة عبر الحوار، وهي تجمع الأردن فرنسا واللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، وفي مقدمهم إيران والسعودية الخصمان الإقليميان.

وقال ماكرون في كلمته خلال افتتاح القمة المنعقدة على شواطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان): "أريد أن أؤكد لكم تمسك فرنسا عبر تاريخها وعملها الدبلوماسي (...) باستقرار المنطقة"، داعيا الى اتباع "مسار بعيد عن أشكال الهيمنة والإمبريالية، وعن نموذج يُملى من الخارج".

المصادر الإضافية • أ ف ب