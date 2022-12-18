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رياضة

مقتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم نسب لداعش

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بقلم:  يورونيوز
قوات الأمن العراقية الاتحادية تتجمع في ضواحي أربيل، العراق. 2017/10/19
قوات الأمن العراقية الاتحادية تتجمع في ضواحي أربيل، العراق. 2017/10/19   -   حقوق النشر  Khalid Mohammed/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

قتل سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرون في هجوم الأحد استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش، كما ذكر مصدران أمنيان لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الالية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

 وأضاف المصدر الأمني قوله إن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

المصادر الإضافية • أ ف ب