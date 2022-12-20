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أفغانستان
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حكومة طالبان تحظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان (وزارة)

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بقلم:  يورونيوز
الملا عبد الغني بردار، نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان الأفغانية.
الملا عبد الغني بردار، نائب رئيس الوزراء بالإنابة في حكومة تصريف الأعمال التابعة لحركة طالبان الأفغانية.   -   حقوق النشر  أ ب

قررت حركة طالبان الثلاثاء حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بحسب رسالة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

وجاء في الرسالة الموقعة من الوزير ندا محمد نديم "أبلغكم جميعًا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر". وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة فرانس برس.

يأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد.

بعد استيلاء الإسلاميين المتشددين على السلطة في آب/أغسطس العام الماضي، اضطرت الجامعات إلى تطبيق قواعد جديدة من بينها تخصيص فصول دراسية ومداخل تفصل بين الجنسين، كما سُمح فقط للأساتذة النساء والرجال كبار السنّ بتعليم الطالبات.

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وفي 23 آذار/مارس منعت الفتيات في أنحاء البلاد من التعليم الثانوي، ما قلص بشدّة عددهنّ في الجامعات.