برلين تدين حظر التعليم الجامعي للنساء في أفغانستان وستطرح المسألة في اجتماع مجموعة السبع

أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية الأربعاء أن حكومة طالبان في أفغانستان "قررت تدمير" مستقبل هذا البلد بحظر التعليم الجامعي على النساء.

وكتبت في تغريدة "بتدمير مستقبل البنات والنساء في أفغانستان، تكون طالبان قررت تدمير مستقبل بلدها" مضيفة "ربما تحاول طالبان جعل النساء غير مرئيات، لكن لن تنجح، العالم يراقب". وقالت بيربوك إنها قررت طرح المسألة على جدول أعمال مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا حاليا رئاستها الدورية.

وكانت حكومة طالبان قد أعلنت حظر التعليم الجامعي للفتيات، الثلاثاء كما منع حراس مسلحون الأربعاء مئات الشابات من دخول حرم جامعات أفغانية الأربعاء.

ويأتي الحظر بعد أقل من ثلاثة أشهر على السماح لآلاف الفتيات والشابات بإجراء امتحانات الدخول للجامعات في أنحاء البلاد، ومنهن من كانت تطمح للعمل في التدريس أو الطب في المستقبل.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "قلقه العميق"، حسبما ذكر المتحدث باسمه الثلاثاء.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش في بيان إنّ "الأمين العام يجدّد التأكيد على أنّ الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمّراً على مستقبل البلاد".

كما دانت واشنطن القرار "بأشد العبارات. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان "لا يمكن لطالبان أن تتوقع أن تكون عضوا شرعيا في المجتمع الدولي حتى تحترم حقوق الجميع في أفغانستان. هذا القرار سيرتب على طالبان عواقب".