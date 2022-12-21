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اليونان

العثور على جثة طفل مهاجر في حالة "تحلل تام" على ساحل ليسبوس في اليونان

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بقلم:  يورنيوز
زورق يحمل مهاجرين، وسفن تركية في الخلفية، في الامتداد الضيق للمياه بين جزيرة ليسبوس اليونانية والساحل التركي. 2022
زورق يحمل مهاجرين، وسفن تركية في الخلفية، في الامتداد الضيق للمياه بين جزيرة ليسبوس اليونانية والساحل التركي. 2022   -   حقوق النشر  Uncredited/AP

أعلنت شرطة الموانئ الأربعاء أنها عثرت على جثة طفل "في حالة تحلّل متقدّم" على الساحل الجنوبي لجزيرة ليسبوس اليونانية، إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من تركيا المجاورة.

وعثر على الجثة على "ساحل أيوس إرموجينيس جنوب الجزيرة، وتم نقلها إلى المستشفى في ميتيلين (عاصمة الجزيرة) حيث سيتم إجراء تشريح" لها، وفق بيان لخفر السواحل.

وذكر البيان أنّ 54 شخصاً أوقفوا في التاسع من كانون الأول/ديسمبر قرب هذه السواحل، بينهم امرأة قالت إنّ طفلها سقط في الماء قبل نزولهم على الجزيرة.

وكان قد عُثر على طفل يبلغ شهرين ميتاً الجمعة في المنطقة نفسها عندما انقلب قارب مطاط يقل مهاجرين معظمهم من إفريقيا. وأُنقذ 32 شخصاً وتمّ نقلهم إلى ميتيلين خلال عمليات قام بها خفر السواحل.

ويخاطر العديد من المهاجرين الفارّين من الحروب والفقر بحياتهم، عبر محاولة عبور أميال بحرية قليلة بين الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه وتركيا، الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأنّ 368 شخصاً قضوا او فقدوا في شرق البحر المتوسط منذ بداية العام، مقارنة بإجمالي 111 شخصاً في العام 2021.