من الأردن وزير خارجية إيران يؤكد أن السعودية مستعدة لمواصلة الحوار مع طهران

قال حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني يوم الأربعاء إنه تحدث إلى نظيره السعودي خلال مؤتمر في الأردن يوم الثلاثاء، مضيفا أن الوزير السعودي أكد له استعداد الرياض لمواصلة الحوار مع طهران.

وأضاف أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر: "حظيت بفرصة إجراء محادثات ودية مع نظرائي على هامش مؤتمر بغداد الثاني... نظيري السعودي أكد لي استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع إيران".

ولم ترد وزارة الخارجية السعودية حتى الآن على طلب للتعليق. وقال أمير عبد اللهيان إنه تحدث أيضا مع وزراء خارجية سلطنة عمان وقطر والعراق والكويت.

استضاف الأردن الثلاثاء قمة تجمع فرنسا واللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران والسعودية الخصمان الإقليميان، في محاولة لنزع فتيل الأزمات المتفاقمة في المنطقة عبر الحوار.

وشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي السوداني وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا.