مدير منظمة الصحة العالمية يبدي "قلقه البالغ" حيال وضع كوفيد في الصين

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن "قلقه البالغ" حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بكوفيد-19 في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين".

وأضاف "بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي أدخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة".