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هولندا

توقيف أخوين سوريين في هولندا بشبهة التحضير لعمل "إرهابي"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عناصر من الشرطة الهولندية
عناصر من الشرطة الهولندية   -   حقوق النشر  AP Photo/Peter Dejong

اعتقلت الشرطة الهولندية أخوين سوريين يبلغان 20 و22 عاما في جنوب البلاد قرب الحدود البلجيكية للاشتباه في قيامهما بالتحضير لعمل "إرهابي".

وقالت النيابة العامة في بيان إنه تم فتح تحقيق مع الأخوين بعد تلقيها معلومات بشأنهما من الاستخبارات الهولندية هذا الأسبوع. وأوضحت أنه "يشتبه في تحضيرهما لعملية إرهابية"، وقد جرى توقيفهما مساء الأربعاء في شتاين في إقليم ليمبورغ قرب ماستريخت.

وأضافت النيابة "لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات أثناء توقيف المتهمين وتفتيش مكان إقامتهما"، ولم تعلن النيابة أي معلومات عن طبيعة العملية التي يشتبه في أنهما كانا يجهزان لها.

ونقل التلفزيون الهولندي العام "إن أو إس" عن متحدث باسم النيابة قوله "التحقيق يركز الآن على ما كان المشتبه بهما يعتزمان فعله". وأضاف التلفزيون أن النيابة لا تتوقع أي توقيفات أخرى في إطار هذا التحقيق.

المصادر الإضافية • وكالات