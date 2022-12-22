الجيش الروسي يؤكد أن مناوراته البحرية مع الصين هي "ردّ فعل" على الموقف "العدواني" لواشنطن في آسيا

أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف الخميس أنّ المناورات البحرية المخطّط لها هذا الأسبوع بين البحرية الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي هي "رد فعل" على الموقف "العدواني" للولايات المتحدة في آسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن غيراسيموف قوله إنّ "هذا التعاون رد فعل طبيعي على التراكم العدواني للإمكانات العسكرية الأميركية في المنطقة". وأضاف أن "الهدف" من هذه التدريبات المشتركة هو "زيادة... قدرة (الجيشين) على مقاومة التحديات والتهديدات الجديدة".