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روسيا

الجيش الروسي يؤكد أن مناوراته البحرية مع الصين هي "ردّ فعل" على الموقف "العدواني" لواشنطن في آسيا

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بقلم:  Euronews
جانب من المناورات الروسية - الصينية
جانب من المناورات الروسية - الصينية   -   حقوق النشر  Russian Defense Ministry Press Service via AP

أعلن رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف الخميس أنّ المناورات البحرية المخطّط لها هذا الأسبوع بين البحرية الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي هي "رد فعل" على الموقف "العدواني" للولايات المتحدة في آسيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن غيراسيموف قوله إنّ "هذا التعاون رد فعل طبيعي على التراكم العدواني للإمكانات العسكرية الأميركية في المنطقة". وأضاف أن "الهدف" من هذه التدريبات المشتركة هو "زيادة... قدرة (الجيشين) على مقاومة التحديات والتهديدات الجديدة".