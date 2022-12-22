شاهد:وزير الدفاع الروسي يزور قواته المقاتلة في أوكرانيا

توجه سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي إلى خط الجبهة في أوكرانيا لتفقد مواقع الجيش الروسي على ما أعلنت وزارته الخميس، في ثاني زيارة من هذا النوع يعلن عنها في أقل من أسبوع.

وأوضحت الوزارة عبر تلغرام "في الصفوف الأمامية تفقد (شويغو) ظروف انتشار الطواقم والعتاد العسكري" و"تفقد مناطق انتشار الوحدات العكسرية وظروف الإيواء والتدفئة"، مرفقة الرسالة بمقطع مصور يظهر وزير الدفاع.

ونشرت صحيفة رسيسكايا غازيتا الروسية، الأسبوع الماضي عن زيارة مزعمة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمقر موسكو للعمليات العسكرية، دون تفاصيل حول الموقع.

يأتي ذلك تزامناً مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة بخموت، التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ أشهر، وتشكّل حالياً النقطة الأسخن عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا.

والتقى زيلينسكي مسؤولين عسكريين، كما قلد أوسمة للجنود الأوكرانيين الذين كانوا يصدّون حملة عسكرية روسية شرسة مستمرّة منذ أشهر على المدينة.