القضاء الإيطالي يتسلّم من فرنسا تونسياً مطلوباً بجريمة قتل

يُسلَّم إلى القضاء الإيطالي خلال عشرة أيام رجل تونسي يبلغ 29 عاماً يُشتبه في قتله امرأة عمرها 32 عاماً، كان قد أوقف في ميلوز (شرق فرنسا) منتصف كانون الأول/ديسمبر، على ما أفاد وكيل الدفاع عنه الخميس.

وأوضح المحامي دومينيك بيرغمان لوكالة فرانس برس عقب جلسة في محكمة استئناف كولمار، أنّ الرجل المحتجز منذ توقيفه بموجب مذكرة أوروبية "وافق على فكرة عودته إلى إيطاليا".

وأشار المحامي إلى أنّ الرجل "سيُنقل إلى منطقة مودينا الإيطالية خلال عشرة أيام كحد أقصى".

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، عُثر على جثة أليس نيري (32 عاماً)، داخل صندوق سيارة متفحّمة في حي فوسا التابع لمنطقة كونكورديا سولا سيكيا في مقاطعة مودينا (شمال إيطاليا).

وكان ناطق باسم الشرطة القضائية الخاصة بالمنطقة الشرقية قد أشار في منتصف كانون الأول/ديسمبر، إلى أنّ المشتبه فيه "هو أحد معارف الضحية".

ولم يتم استجواب الرجل في شان التهمة الموجهة له خلال الجلسة التي انعقدت الخميس أمام محكمة استئناف كولمار.