English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فرنسا

القضاء الإيطالي يتسلّم من فرنسا تونسياً مطلوباً بجريمة قتل

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
الشرطة الفرنسية- فرنسا، 21 نوفمبر 2022
الشرطة الفرنسية- فرنسا، 21 نوفمبر 2022   -   حقوق النشر  FRANCOIS LO PRESTI/AFP

يُسلَّم إلى القضاء الإيطالي خلال عشرة أيام رجل تونسي يبلغ 29 عاماً يُشتبه في قتله امرأة عمرها 32 عاماً، كان قد أوقف في ميلوز (شرق فرنسا) منتصف كانون الأول/ديسمبر، على ما أفاد وكيل الدفاع عنه الخميس.

وأوضح المحامي دومينيك بيرغمان لوكالة فرانس برس عقب جلسة في محكمة استئناف كولمار، أنّ الرجل المحتجز منذ توقيفه بموجب مذكرة أوروبية "وافق على فكرة عودته إلى إيطاليا".

وأشار المحامي إلى أنّ الرجل "سيُنقل إلى منطقة مودينا الإيطالية خلال عشرة أيام كحد أقصى".

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، عُثر على جثة أليس نيري (32 عاماً)، داخل صندوق سيارة متفحّمة في حي فوسا التابع لمنطقة كونكورديا سولا سيكيا في مقاطعة مودينا (شمال إيطاليا).

وكان ناطق باسم الشرطة القضائية الخاصة بالمنطقة الشرقية قد أشار في منتصف كانون الأول/ديسمبر، إلى أنّ المشتبه فيه "هو أحد معارف الضحية".

ولم يتم استجواب الرجل في شان التهمة الموجهة له خلال الجلسة التي انعقدت الخميس أمام محكمة استئناف كولمار.

المصادر الإضافية • ا ف ب