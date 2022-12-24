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روسيا
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شاهد: مقتل 22 شخصا في حريق بدار للمسنين "خاصة وغير مسجلة" في سيبيريا بروسيا

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بقلم:  يورونيوز
رجاء الإطفاء الروس يكافحون لإخماد الحريق الكبير الذي أتى على دار للمسنين في مدينة كيميروفو في سيبيريا
رجاء الإطفاء الروس يكافحون لإخماد الحريق الكبير الذي أتى على دار للمسنين في مدينة كيميروفو في سيبيريا   -   حقوق النشر  AFP PHOTO / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY

لقي 22 شخصا حتفهم ليل الجمعة السبت إثر حريق في مركز خاص للمسنّين في كيميروفو في سيبيريا في الوسط الشرقي لروسيا، وفق ما أعلنت خدمات الإسعاف الروسية.

وجاء في منشور أولي لخدمة الإسعاف على "تلغرام" أنه "عند الساعة 5,25 (3,25 ت غ)، أنهى المسعفون أعمال رفع الأنقاض. وأودى الحريق بحياة 20 شخصا".

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22 شخصا.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية أنه "عثر على جثتين إضافيتين خلال تفتيش الموقع. وارتفعت حصيلة القتلى إلى 22".

وبحسب المحققين "أصيب ستة أشخاص بينهم اثنان في حالة خطرة نقلا إلى المستشفى".

وفُتح تحقيق في الحادثة بقرار من لجنة التحقيق الروسية المعنية بالتحقيقات الكبيرة في البلد على خلفية "إهمال تسبّب بوفاة شخصين أو أكثر".

وأوضحت اللجنة في بيان أن "محققين في مجال الطبّ الشرعي يعملون في موقع الحادثة مع إدارة المؤسسة".

وأضافت "حُدّدت هوية صاحب المركز"، من دون مزيد من التفاصيل.

ونشرت لجنة التحقيق شريطا قصيرا صوّر في موقع الحادثة يظهر الأضرار الجسيمة للحريق الذي أتى على الجزء الداخلي للمركز بكامله.

وبيّن تسجيل مصوّر نشرته خدمة الإسعاف السطح المتفحّم للمأوى الصغير الذي أحاطته شاحنات إطفاء.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية "تاس" بأن النيران انتشرت في الليل على مساحة 180 مترا مربعا في مبنى خشبي من طابقين.

في العام 2018، شهدت مدينة كيميروفو حريقا شبّ في آذار/مارس في مركز تجاري أودى بحياة 60 شخصا، من بينهم 40 طفلا ومراهقا، في مأساة هزّت روسيا.

وقال المسؤولون إن كثيرا من دور المسنين تعمل دون تسجيل في جميع أنحاء روسيا ولا يمكن خضوعها لعمليات تفتيش لأنها تعتبر ملكية خاصة رسميا.

المصادر الإضافية • وكالات