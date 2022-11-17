وفاة 21 فلسطينياً بينهم 7 أطفال جراء حريق اندلع في مبنى سكني شمال قطاغ غزة

قضى 21 فلسطينياً، بينهم 7 أطفال، مساء اليوم الخميس، جراء حريق اندلع في إحد المباني السكنية مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، حيث تواصل لا زالت طواقم الدفاع المدني والشرطة التعامل مع الحريق.

وقال مدير مستشفى "الأندونيسي" في جباليا صلاح أبو ليلى "وصلت إلى مستشفى الأندونيسي 21 جثة متفحمة على الأقل نتيجة حريق في بناية لعائلة أبو ريا في جباليا"، مشيراً أن من بين الوفيات 7 أطفال.

ومن جهته، قال مسؤل في جهاز الدفاع المدني في غزة وصل إلى مكان الحريق للصحافيين "انتشلنا جثثا كثيرة ونقلنا مصابين إلى مستشفى الأندونيسي" موضحا أن الدفاع المدني "بذل جهودا جبارة لإخماد الحريق لكن إمكاناتنا متواضعة جدا".

وأكد الناطق بإسم وزارة الداخلية إياد البزم في بيان أن طواقم الدفاع المدني "أنتهت من إخماد الحريق الذي اندلع في بناية بمخيم جباليا" مبينا أن التحقيقات الأولية تشير إلى "وجود مادة البنزين مخزنة داخل المنزل مما أدى لاندلاع الحريق بشكل هائل ووقوع عدد من حالات الوفاة".

وذكر شهود عيان أن الحريق كان هائلا وشب في الطابق الثالث من المنزل المكون من ثلاثة طوابق.