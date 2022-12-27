لافروف يقول إن الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا وكييف تقول إنها تسعى لقمة سلام بحلول فبراير

لافروف يقول إن الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا وكييف تقول إنها تسعى لقمة سلام بحلول فبرايرمحادثة
أدناه تغطية مباشرة لأبرز المستجدات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا:
وزير المالية: سقف أسعار النفط قد يزيد عجز موازنة روسيا في 2023
قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين بالمئة المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، ما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع العام المقبل لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أياً كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار - أنطون سيليانوف وزير المالية الروسي.
وأضاف سيليانوف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلاً إن السقف السعري "له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته,. وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعاً لذلك".
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا في ما تصفها بأنها "عملية خاصة".
تتوقع روسيا الآن استخدام أكثر قليلا من تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022 حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل وهو أكثر مما كان مخططاً له في هذا العام في بادئ الأمر. [رويترز]
وقال سيليانوف "تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر".
وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر كانون الأول. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
وزير الخارجية: أوكرانيا تهدف إلى عقد قمة سلام بحلول فبراير
قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إن حكومته ترغب بعقد قمة سلام في غضون شهرين بوساطة الأمم المتحدة مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط، مضيفاً أن غوتيريش "أثبت نفسه كوسيط ومفاوض فعال، والأهم من ذلك أنه رجل مبدأ ونزيه".
لافروف: الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة تاس الحكومية للأنباء في تصريحات نُشرت يوم الإثنين إن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى أوكرانيا يريدون هزيمة روسيا في ميدان المعركة من أجل تدميرها. وأضاف لافروف "تصرفات الدول الغربية ككل و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية".
ومضى يقول "ليس سراً أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها".
وأعاد لافروف التأكيد على أن روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تحظيا بعلاقات طبيعية وألقى باللوم في ذلك على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال لافروف "من زاوية موضوعية، من المستحيل إقامة اتصالات طبيعية مع إدارة بايدن التي تعلن أن أحد أهدافها هو إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا". وأضاف أن نهج واشنطن "الصدامي المعادي لروسيا آخذ في أن يصبح أكثر حدة وشمولا بصورة متزايدة".
وتدهورت العلاقات الأمريكية الروسية لأدنى مستوياتها في عقود في ظل تداعيات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من فرض عقوبات غربية على موسكو. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا كان أحدثها حزمة مساعدات بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلنت الأسبوع الماضي وهو ما زاد موسكو غضباً.
وزير الخارجية الأوكراني: كييف تطمح لعقد قمة سلام في فبراير 2023
قال وزير الخارجية الأوكراني أمس الإثنين إن بلاده تريد عقد قمة لإنهاء الحرب لكنه لا يتوقع مشاركة روسيا، وهو تصريح يجعل من الصعب توقع انتهاء الغزو المدمر قريباً.
وقال دميترو كوليبا لوكالة أسوشيتيد برس خلال مقابلة إن حكومته تريد قمة سلام في غضون شهرين في الأمم المتحدة مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش كوسيط. وردّت الأمم المتحدة على تصريحات كوليبا بطريقة حذرة للغاية.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف منه أن يتوسط".
وقال كوليبا إن روسيا يجب أن تحاكم بجرائم الحرب قبل أن تجري بلاده محادثات مباشرة مع موسكو. ومع ذلك، قال إن الدول الأخرى يجب أن تشعر بالحرية في التعامل مع الروس، كما حدث قبل في اتفاق الحبوب بين تركيا وروسيا.
كما قال كوليبا إنه "راض تماماً" عن نتائج زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وكشف أن الحكومة الأمريكية وضعت خطة خاصة لجعل بطاريات صواريخ باتريوت جاهزة للعمل في البلاد في أقل من من ستة أشهر.
وخلال المقابلة، أشار كوليبا إلى أن أوكرانيا ستفعل كل ما في وسعها للفوز بالحرب في عام 2023. وقال "تنتهي كل حرب بطريقة دبلوماسية. تنتهي كل حرب بحسب النتائج في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".
وتعليقاً على كلام وزير الخارجية الأوكراني، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية إن روسيا "لم تتبع أبداً الشروط التي يضعها الآخرون".
لافروف: على أوكرانيا أن تنفذ مقترحات روسيا وإلا سيكون القرار لجيشنا
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مقترحات موسكو بشأن "نزع السلاح" و "القضاء على النزعة النازية" في أوكرانيا معروفة جيداً لكييف، والأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبت في هذه القضية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله إن "مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو".
وأضاف "الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر".
زيلينسكي: الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس "صعب ومؤلم" ويتطلب كل "قوة وتركيز" بلاده.
وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "أولا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية. باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس، والتي تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز".
وتابع قائلاً "الوضع هناك صعب ومؤلم. المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم". كما ذكر زيلينسكي أن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة وإنها مقطوعة عن نحو تسعة ملايين من السكان.