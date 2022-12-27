لافروف يقول إن الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا وكييف تقول إنها تسعى لقمة سلام بحلول فبراير

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لافروف: الغرب وأوكرانيا يريدان تدمير روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة تاس الحكومية للأنباء في تصريحات نُشرت يوم الإثنين إن الولايات المتحدة وأصدقاءها في حلف شمال الأطلسي بالإضافة إلى أوكرانيا يريدون هزيمة روسيا في ميدان المعركة من أجل تدميرها. وأضاف لافروف "تصرفات الدول الغربية ككل و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الواقع تحت سيطرتها تؤكد أن الأزمة الأوكرانية ذات طبيعة عالمية".

ومضى يقول "ليس سراً أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي هو هزيمة روسيا في ميدان المعركة كوسيلة لإضعاف بلدنا بدرجة كبيرة أو حتى تدميرها".

وأعاد لافروف التأكيد على أن روسيا والولايات المتحدة لا يمكن أن تحظيا بعلاقات طبيعية وألقى باللوم في ذلك على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقال لافروف "من زاوية موضوعية، من المستحيل إقامة اتصالات طبيعية مع إدارة بايدن التي تعلن أن أحد أهدافها هو إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا". وأضاف أن نهج واشنطن "الصدامي المعادي لروسيا آخذ في أن يصبح أكثر حدة وشمولا بصورة متزايدة".

وتدهورت العلاقات الأمريكية الروسية لأدنى مستوياتها في عقود في ظل تداعيات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من فرض عقوبات غربية على موسكو. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا كان أحدثها حزمة مساعدات بقيمة 1.85 مليار دولار أُعلنت الأسبوع الماضي وهو ما زاد موسكو غضباً.