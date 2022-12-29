نتنياهو: نفذنا عمليات سرية وعلنية ضد إيران وسنوسع اتفاقيات "أبراهام" مع الدول العربية

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال خطاب له قبيل نيل حكومته الجديدة الثقة في الكنيست الإسرائيلي، أن "مهمتنا الأولى ستكون إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهددنا وقد يقوض أمننا ودولتنا".

وقال نتنياهو: "سنعمل على توسيع اتفاقيات "إبراهام" مع الدول العربية وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لبيد، إن إسرائيل نفذت سلسلة من العمليات العلنية والسرية ضد تعاظم قوة إيران في المنطقة.

وأضاف لبيد: "وضعنا الأسس لانضمام السعودية إلى اتفاقيات التطبيع وسيتم تسليم التفاصيل السرية لرئيس الوزراء المقبل".

وتابع قائلًا: "إذا أكملت الحكومة الجديدة المسار الذي رسمناه فيمكن تطبيع العلاقات مع السعوديين خلال وقت قصير".

وعيّن رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد بنيامين نتنياهو، الوزير السابق إيلي كوهين وزيرًا للخارجية.

وكان كوهين قد لعب دورًا مهمًا في الاتفاقيات التي توصّلت إليها تل أبيب مع عدد من الدول العربية.

أداء اليمين في الكنيست

ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية المشكلة من اليمين المتطرف، والتي تسعى لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية وتنفيذ سياسات أخرى أثارت انتقادات في الداخل والخارج، اليمين يوم الخميس لتتوج عودة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء.

واضطر الزعيم الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية دينية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأثار تحالفه مع حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية قلقاً نظراً لمعارضتهما قيام دولة فلسطينية، وما سبق من تحريض أعضاء بهما ضد نظام العدالة الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.

ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مراراً بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام. وقال يوم الأربعاء: "سنشكل حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بجميع مواطني إسرائيل".

ونتنياهو هو أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، فقد شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت عن أسفه لما أسماه "تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والتمييز العنصري".

وأثار تعيين إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، في منصب وزير الشرطة القلق في الداخل والخارج.

وحذر رئيس إسرائيل إسحق هرتزوغ، الذي يُعد دوره شرفياً إلى حد بعيد، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.