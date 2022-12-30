ايران تستدعي السفير الايطالي للاحتجاج على تدخل بلاده في شؤونها

استدعت إيران السفير الإيطالي الخميس بعد يومين على اجراء مماثل لروما لانتقادها رد طهران على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني أثتاء توقيفها.

تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا) في 16 أيلول/سبتمبر بعد توقيفها في طهران بحجة انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في البلاد. وأكدت السلطات الإيرانية مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات.

ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان مساء الخميس أنها استدعت جوزيبي بيرون للاحتجاج على "تواصل التصريحات وتدخل بعض المسؤولين الإيطاليين في الشؤون الداخلية" الإيرانية. وأضاف أن "المقاربات الانتقائية وازدواجية المعايير تجاه حقوق الإنسان غير مقبولة على الإطلاق وترفضها جمهورية إيران.

واستدعت إيران سفراء أكثر من عشر دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا منذ بدء الاحتجاجات. الاربعاء، استدعت روما السفير الإيراني للاحتجاج على القمع "غير المقبول" للتظاهرات التي تقودها النساء في الجمهورية الإسلامية.

وسبق أن دان وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني الوضع في إيران ووصفه بأنه "عار غير مقبول"، قائلا إن روما تنتهج "نهجا صارما" في الدفاع عن المرأة. واتهم مسؤولون إيرانيون قوى أجنبية معادية، من بينها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، بإذكاء "اعمال الشغب".