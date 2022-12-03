الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا تجيز المصافحة خلال القداس بعد منعها بسبب وباء كورونا

أعادت الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا مجددا السماح بالمصافحة "كإشارة للسلام" خلال القداس، ضمن تخفيف أوسع لإجراءات مكافحة كوفيد-19. وذكر مؤتمر الأساقفة الإيطاليين في رسالة إلى الأساقفة أنه "سيكون من الممكن استعادة الشكل المعتاد لتبادل إشارة السلام".

ونشر المؤتمر هذه الرسالة على موقعه الإلكتروني يوم الجمعة، بينما بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية وغيرها من وسائل ووسائل الإعلام الإيطالية يوم السبت.

وفي ذروة الوباء، تم إلغاء هذه الإيماءة. وقال مؤتمر الأساقفة العام الماضي إنه من الممكن استئنافها بأسلوب تبادل النظرات أو انحناءة الرأس فحسب.

وفي أحدث إرشاداته للأساقفة، دعا المؤتمر إلى استمرار العمل بإجراءات احترازية منها دعوة المصلين لتطهير أياديهم عند دخول الكنيسة.

وكانت إيطاليا من أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا، لكنها خففت قيود مجابهة المرض في الآونة الأخيرة. ولم يعد وضع الكمامة إلزاميا في وسائل النقل العام منذ الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي.