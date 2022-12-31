English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

كوريا الشمالية
عاجل

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا قصير المدى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
شاشة تعرض إطلاق قمر صناعي تجريبي كوري شمالي - سيول -كوريا الجنوبية -أرشيف
شاشة تعرض إطلاق قمر صناعي تجريبي كوري شمالي - سيول -كوريا الجنوبية -أرشيف   -   حقوق النشر  Lee Jin-man/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

أطلقت كوريا الشمالية الأحد صاروخا بالستيا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان، على ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وأوردت "يونهاب" نقلا عن هيئة الأركان المشتركة أن عملية الإطلاق هذه هي الثانية خلال أيام ونفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في 2022، في وقت أجرت كوريا الشمالية سلسلة اختبارات قياسية للأسلحة هذا العام شملت إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات تحظر عقوبات الأمم المتحدة اختبارها.

والسبت، أطلقت كوريا الشماليّة ثلاثة صواريخ بالستيّة قصيرة المدى، على ما أعلنت سيول، غداة إعلان كوريا الجنوبية نجاح تجربة على قاذفة فضائية تعمل بالوقود الصلب، وعقب توغل خمس مسيرات كوريّة شماليّة في المجال الجوّي لكوريا الجنوبيّة في وقت سابق هذا الأسبوع.

viber

وتوغل المسيرات الكورية الشمالية الإثنين كان الأول منذ خمس سنوات، واستدعى اعتذارا من وزير الدفاع في سيول بعد فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط ولو مسيرة واحدة، رغم نشر مقاتلات ومروحيات هجومية في عملية جوية استمرت خمس ساعات.

المصادر الإضافية • أ ف ب