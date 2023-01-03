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إسرائيل
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يزور مجمع المسجد الأقصى في القدس (إعلام إسرائيلي)

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بقلم:  يورونيوز
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى.   -   حقوق النشر  مواقع التواصل الإجتماعي.

زار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى الثلاثاء، لأول مرة منذ توليه منصبه، وفق ما أفاد ناطق باسمه، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون استفزازية.

وقال بن غفير في بيان نشره الناطق باسمه "لن تستسلم حكومتنا أمام تهديدات حماس"، بعدما حذّرت الحركة الفلسطينية من أي خطوات من هذا النوع.

تأتي زيارة إيتمار بن غفير بعد ساعات فقط من نشر أنباء مفادها أن بن غفير سيرجئ زيارته إلى الحرم القدسي إلى الأسابيع المقبلة إثر مناقشته القضية مع   نتنياهو وكذلك بعد تهديدات حركة حماس. 

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وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد قد حذر من أن زيارة بن غفير من شأنها أن تشعل أعمال عنف.