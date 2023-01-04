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فرنسا

بيانات ضخمة سُرقت عام 2019 من منصة "ديزر" متاحة على الانترنت

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بقلم:  يورنيوز
ديزر "Deezer" هي منصة توزيع رقمية فرنسية مخصصة لبث الموسيقى، تم إطلاقها في أغسطس/آب 2007.
ديزر "Deezer" هي منصة توزيع رقمية فرنسية مخصصة لبث الموسيقى، تم إطلاقها في أغسطس/آب 2007.   -   حقوق النشر  LIONEL BONAVENTURE/LIONEL BONAVENTURE

تسرّبت بيانات نحو 250 مليون حساب في منصة "ديزر" الموسيقية في مواقع لتهريب البيانات الشخصية خلال الأسابيع الأخيرة، على ما أفادت مواقع متخصصة في تسريب البيانات.

وأعلنت "ديزر" الثلاثاء أنّها تبلّغت بأنّ البيانات المسروقة "من أحد مزوّديها السابقين بالخدمات" عام 2019، نُشرت عبر الإنترنت.

وأشارت المنصة إلى أنّ "البيانات تحوي معلومات أساسية عن المستخدمين كأسمائهم وتاريخ ميلادهم وعناوين البريد الإلكتروني الخاص بهم"، لكنها لا تشمل أي "كلمات مرور أو بيانات مرتبطة بعمليات دفع". ورفضت "ديزر" تأكيد عدد حسابات المستخدمين التي طالتهم هذه العملية.

وأشار متتبع البيانات المسروقة ومؤلف مدونة "Zataz.com" المتخصصة داميان بانكال، إلى أنّ بيانات 257 مليون مستخدم جرى نشرها عبر الإنترنت، أي ما يعادل أكثر من 260 غيغا بايت من المعلومات.

وأشار موقع restoreprivacy.org الأميركي من جانبه إلى أنّ "أكثر من 240 مليون حساب" تأثرت بعملية تسريب البيانات هذه. وكانت المنصة نبهت "كنيل"، الجهة الفرنسية المعنية بالخصوصية الرقمية، في تشرين الثاني/نوفمبر لما يحصل، و"يجري مذاك تعاون وثيق بينهما".

وأوضحت "ديزر" أنه بالتعاون مع "كنيل" "نتواصل مع المستخدمين المعنيين لتوعيتهم في شأن مخاطر التصيد الاحتيالي وتشجيعهم على توخي اليقظة". وقالت "نوصي مستخدمينا بتغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتهم، كإجراء احترازي".

وأوضح داميان بانكال أن قاعدة البيانات المسروقة "كانت معروضة للبيع منذ فترة طويلة عبر منصات خاصة" للقراصنة، مضيفاً أنّ الملفات أصبحت في 23 كانون الأول/ديسمبر، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات على عملية السرقة الأساسية، "مُتاحة مجاناً" عبر موقع مجاني وشهير للقراصنة.