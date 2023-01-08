شاهد: "مسيرة الإيمان".. عشرات الآلاف من الكاثوليك الفلبينيين يسيرون خلف "الناصري الأسود"

شارك عشرات الآلاف من الكاثوليك الفلبينيين في "مسيرة الإيمان" يوم الأحد في مانيلا قبيل عيد "الناصري الأسود" السنوي. وتنظّم هذه المسيرة سنوياً في الفلبين في 9 كانون الثاني/يناير، حيث تشارك فيها حشود غفيرة من الكاثوليك، في مسعى للتبرك بالمسح على "التمثال الناصري"، الذى يصور المسيح حسب ما يعتقدونه، وهو يحمل في يده الصليب. إنها المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الاحتفال منذ بداية وباء كورونا. ويعد الموكب السنوي عادةً أحد أكبر الأحداث الدينية في آسيا.