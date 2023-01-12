وزيرة الدفاع: برلين لم تتلق طلباً من بولندا أو أي دولة أخرى لتسليم دبابات ليوبارد 2 لأوكرانيا

قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، اليوم، الخميس، إن ألمانيا لم تتلق طلباً من "بولندا أو أي دولة أخرى" لتزويد الجيش الأوكراني بدبابات ليوبارد الألمانية.

يأتي كلام لامبرخت بعدما أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بولندا مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بناء على طلب كييف، أمس الأربعاء. وقال دودا بعد اجتماعه مع نظيريه الاوكراني والليتواني إن وارسو مستعدة لتسليم الدبابات "في إطار تحالف دولي".

وبحسب العقود المبرمة، إن الدول التي تمتلك تلك الدبابات من صناعة ألمانية بحاجة إلى موافقة برلين قبل تزويد الجيش الأوكراني بها.

ويوم أمس قال المتحدث باسم شولتس إن خطط لندن لتسليم دبابات تشالنجر 2 بريطانية الصنع إلى أوكرانيا لن تغير موقف الحكومة الألمانية من توريد الدبابات إلى كييف، طارحاً مسألة وضع إطار دولي لهذه المسألة.

وقالت مصادر ألمانية لموقع بوليتيكو إن القرار الألماني النهائي يعتمد بشدة على القرار الأمريكي. فإذا حسمت واشنطن أمرها وأرسلت دبابات من طراز أبرامز إم 1 إلى أوكرانيا فإن برلين قد تقوم بالمثل.

وسابقاً، أعلن المستشار أولاف شولتس أن بلاده ستزود أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير، ونظام دفاع جوي باتريوت، لكن الضغط يتزايد بالفعل على شولتس للمضي قدماً والموافقة على تسليم دبابات ليوبارد.