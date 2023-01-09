هل تزود بريطانيا أوكرانيا بدبابات تشالنجر 2؟

تدرس بريطانيا توريد عدد من الدبابات من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا، وهي المرة الأولى التي تشير فيها دولة غربية إلى إمكانية تزويد أوكرانيا بدروعها الثقيلة محلية الصنع في الحرب ضد روسيا.

ودبابة تشالنجر 2 هي الدبابة القتالية الرئيسية للجيش البريطاني.

وأوضحت مصادر بريطانية أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي من قبل الحكومة، لكن أوكرانيا تأمل أن تحركاً إيجابياً من قبل المملكة المتحدة يمكن أن يساعد في إقناع ألمانيا بأن تحذو حذوها في وقت لاحق من هذا الشهر بدباباتها القتالية ليوبارد 2.

وأشار مصدر آخر إلى أن أوكرانيا قد طلبت دبابات بريطانية منذ الصيف، لكن يبدو أن المملكة المتحدة، التي يتكون إجمالي أسطولها من 227 دبابة، قد تقدم لأوكرانيا عدداً صغيراً مقارنة بعدد المدرعات الذي تنوي كل من ألمانيا والولايات المتحدة تقديمه لكييف.

وأوضحت تقارير أن المملكة المتحدة فكرت في توفير حوالي 10 دبابات تشالنجر 2 فقط كجزء بسيط من الـ 300 التي ترغب كييف في التزوّد بها، نظراً لمساعيها في بناء قوة حربية ميكانيكية على أمل تحقيق النصر بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب.

ويوجد 2000 دبابة ليوبارد 2 في الخدمة في أوروبا تنتشر في 13 دولة مختلفة، ولكن نظراً لكونها صُنعت في الأصل في ألمانيا، فإن موافقة برلين ضرورية في حال ما إذا كانت هناك حاجة لإعادة تصدير أي منها إلى أوكرانيا.

أعلنت الدول الغربية بالفعل عن زيادة مساعدتها العسكرية لأوكرانيا هذا العام، ففي الأسبوع الماضي، وعدت الولايات المتحدة بتوفير 50 مدرعة برادلي وأشارت ألمانيا بتوفير 40 مركبة قتالية من طراز ماردير.

وكانت روسيا قد أكدت في وقت سابق أنّ توفير الغرب لأسلحة ومعدات تستفيد منها أوكرانيا لن يُساهم بأيّ شكل من الأشكال في قلب موازين القوى وسيزيد من استمرار معاناة الشعب الأوكراني.