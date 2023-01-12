الجيش الأوكراني يقول إنه يقاتل من أجل سوليدار لكن "الوضع صعب"محادثة
قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني يوم الخميس إن روسيا تعزز قواتها في البلاد لكن القوات الأوكرانية تخوض معارك ضارية للسيطرة على بلدة سوليدار في الشرق.
وأوضحت في إفادة صحفية أن عدد الوحدات العسكرية الروسية في أوكرانيا ارتفع إلى 280 صعودا من 250 قبل أسبوع فيما تحاول موسكو امتلاك زمام "المبادرة الاستراتيجية".
وتابعت ماليار "القتال ضارٍ في اتجاه سوليدار. إنهم (الروس) يسيرون فوق جثثهم".
وأضافت أن "روسيا تدفع شعبها إلى القتل بالآلاف، لكننا ما زلنا صامدين".
وقال مسؤول عسكري كبير آخر هو البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في الإفادة الصحفية إن الوضع العسكري في أوكرانيا ما زال "صعبا"، وأن أعنف مواجهات تدور على الجبهة الشرقية.
وذكر أن القوات الروسية تحاول اختراق الخطوط الأوكرانية ومحاصرة قواتها.
وأضاف جروموف أن خطر شن هجوم من روسيا البيضاء، حليف روسيا في شمال أوكرانيا، سيظل قائما طوال هذا العام.
وإليكم أبرز تطورات الوضع في أوكرانيا:
وكالة: روسيا تقول إن هجوم دونيتسك مستمر "بنجاح"
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس إن هجومها في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا مستمر "بنجاح".
ذكرت ذلك وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء نقلا عن الإفادة اليومية لوزارة الدفاع.
سجن جندي روسي خمس سنوات لرفضه القتال في أوكرانيا
حكمت محكمة روسية على جندي يبلغ 24 عاما بالسجن خمس سنوات لرفضه القتال في أوكرانيا، وفق ما قال مسؤولون الخميس.
وقال المكتب الإعلامي للمحاكم في منطقة باشكورتوستان في جنوب الأورال في بيان، إن الجندي "لم يكن يريد المشاركة في عملية عسكرية خاصة" وبالتالي لم يلتحق بالخدمة في أيار/مايو 2022.
وأضاف البيان أن سلطات إنفاذ القانون عثرت على الجندي مارسيل كاندروف في أيلول/سبتمبر.
وبشكل منفصل، قالت محكمة عسكرية إنها حكمت على كاندروف بالسجن خمس سنوات بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية أثناء التعبئة لأكثر من شهر.
وكانت روسيا قد أعلنت تعبئة 300 ألف رجل أواخر أيلول/سبتمبر لدعم القوات الروسية ميدانيا في أوكرانيا.
هيومن رايتس ووتش تدعو إلى تكرار التعبئة الدولية لأوكرانيا في دول أخرى
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تنشر تقريرها السنوي الخميس إن التعبئة الدولية المكثفة للدفاع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا منذ الغزو الروسي يجب أن تتكرر في بلدان أخرى تنتهك فيها هذه الحقوق.
وفي هذا التقرير المؤلف من أكثر من 700 صفحة والذي يشير إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان، توثق "سلسلة الانتهاكات" التي ارتكبت في 2022 في العالم، من الصين إلى أفغانستان مرورا بإيران وإثيوبيا وأوكرانيا.
وأكدت تيرانا حسن المديرة التنفيذية بالإنابة في هيومن رايتس ووتش في مقابلة مع وكالة فرانس برس "وسط ضباب الحرب والظلام الذي رأيناه في هذه الحرب في أوكرانيا، كان هناك ضوء ساطع: إنه الاستجابة الدولية والتزام العدالة الدولية".
وإذ لاحظت المنظمة غير الحكومية "انتهاكات من جميع الأطراف"، فإن القوات الروسية هي مصدر "عدد كبير" منها، خصوصا بحق السكان المدنيين.
وأشار التقرير إلى أنه في المناطق الأوكرانية المحتلة "ارتكبت القوات الروسية أو التابعة لروسيا ما يبدو أنها جرائم حرب، بما فيها عمليات تعذيب وإعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي واختفاء قسري".
وذكر التقرير أن بعض الانتهاكات ارتكبتها القوات الأوكرانية والروسية على حد سواء.
الجيش الأوكراني يقول إنه يقاتل من أجل سوليدار لكن "الوضع صعب"
أكّدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار الخميس أن الجيش يقاتل من أجل سوليدار بشرق أوكرانيا لكن "الوضع صعب" على الأرض في ظلّ معارك هي "الأشرس" مع القوات الروسية.
وقالت ماليار خلال مؤتمر صحافي "تتواصل المعارك الأشرس والأعنف اليوم (الخميس) في سوليدار"، مضيفة "رغم أن الوضع صعب، يقاتل الجنود الأوكرانيون من دون توقّف".