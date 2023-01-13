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أوكرانيا

غزو أوكرانيا: زيلينسكي يتحدث عن خسائر فادحة للروس في سوليدار

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
جندي أوكراني فوق دبابة في سوليدار
جندي أوكراني فوق دبابة في سوليدار   -   حقوق النشر  AFP Photo

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب مصور يوم الخميس إن القوات الأوكرانية في مدينة سوليدار الشرقية تتشبث بمواقعها وتُلحق بالقوات الروسية خسائر فادحة.

وذكر مسؤول عينته روسيا في منطقة دونيتسك بأوكرانيا في وقت سابق أن "جيوبا للمقاومة" لا تزال في سوليدار، مما يقوض المزاعم بأن البلدة قد تمت السيطرة عليها.

ووجه زيلينسكي الشكر لوحدتين أوكرانيتين في سوليدار قائلا "إنهما تتمسكان بمواقعهما وتلحقان بالعدو خسائر فادحة"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وأضاف زيلينسكي أنه التقى مع كبار القادة العسكريين يوم الخميس وحلل بالتفصيل التعزيزات المطلوبة في معركة سوليدار والبلدات المجاورة والخطوات التي ينبغي اتخاذها في الأيام المقبلة.

وقال "ناقشنا أيضا الوضع فيما يتعلق بتزويد القوات بالأسلحة والذخيرة والتعاون في هذا الصدد مع شركائنا".