ما دلالات تغيير القيادة العسكرية الروسية في أوكرانيا.. هل اعترف بوتين بالعجز أم يمهّد لتصعيد جديد؟

اختارت موسكو قبل أيام قليلة رئيس أركان جديدا للقوات المسلّحة لقيادة العمليات في أوكرانيا، في دليل على نفاد صبر روسيا واضطرابها في مواجهة حرب لا تستطيع الانتصار فيها، وفقا لخبراء.

لم يكمل سيرغي سوروفيكين الذي عُيّن نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي قائدا للقوات المسلّحة، الثلاثة أشهر في منصبه. بدلا منه، عيّن فاليري غيراسيموف الذي يجلس في قمة الهرم العسكري الروسي منذ عشر سنوات.

في موسكو كما في الغرب، تحدّث المراقبون الخميس عن نفاد صبر الرئيس فلاديمير بوتين في مواجهة المقاومة الأوكرانية وهشاشة القيادة الروسية التي تواجه مطالب غير قابلة للتحقيق والوعد بشن معركة كبرى مقبلة.

غير مسبوق

في روسيا وفي بلدان أخرى، من النادر جدا أن يعيّن رئيس أركان لعملية واحدة. فالشخص الذي ينسّق ويقيّم التهديد، لا يمكنه أن يكون هو نفسه الذي يقود المعارك ميدانيا. وقال محلل من موسكو طلب عدم كشف اسمه "المرة الأخيرة التي حصل هذا الأمر فيها كانت في العام 1941 أثناء الغزو النازي".

يحمل غيراسيموف الرجل الثاني في التسلسل الهرمي العسكري بعد وزير الدفاع، الحقيبة النووية. وقال المحلل ساخرا "هل سيأخذها معه" إلى أوكرانيا؟.

ويرى المتحدث أن هذا التعيين "ينتهك كل القواعد القائمة" للقيادة العسكرية ويشكل قرارا يكشف أن "الأمور لا تسير كما هو مخطط لها". لأنه وبعد قرابة 11 شهرا من بدء الغزو، لا يمكن لروسيا أن ترى سوى تعثرها.

تشهد مدينتا باخموت وسوليدار (شرق) معارك عنيفة حاليا. وقالت تاتيانا كاستويفا-جان، الباحثة في الشؤون الروسية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إنه "ليس من المناسب تغيير رئيس العمليات في منتصف المعركة". وأضافت أن ذلك "يخل بالتسلسل الهرمي بكامله، من أعلاه إلى أسفله. هذا لا يمكن أن يكون إشارة جيدة".

الهجوم المقبل

يجمع الخبراء على أن هذا القرار مؤشر على تسريع العملية الروسية. فالحديث عن هجوم جديد جارٍ منذ أشهر فيما لا تستبعد فرضية تعبئة جديدة، بعد تعبئة أولى في أيلول/سبتمبر الماضي حشدت قرابة 300 ألف رجل.

من جهته، أكّد الخبير العسكري الروسي المستقل ألكسندر خرامتشيخين "من الواضح أن هذا التعديل يعني أن هناك خططا لتوسيع نطاق المعارك"، مشيرا إلى أن الهدف برأيه يتمثّل في ضمان السيطرة الفعالة على المناطق التي تطالب بها روسيا (لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا).

ويرى مارك غاليوتي من معهد "رويال يونايتد سيرفيسز إنستيتيوت" للبحوث، أن هذا القرار هو "تأكيد بأن هناك هجمات كبرى مقبلة وأن بوتين يعترف بأن التنسيق السيّئ يمثل مشكلة".

غموض بوتين

ماذا كان بإمكان الجنرال سوروفيكين أن يفعل في أقل من ثلاثة أشهر؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبها؟ كيف يمكن تبرير تغيير قادة جيش غير فعال هيكليا؟ يتحدّث خبراء عن نفاد صبر بوتين وغموضه.

في غياب انتصارات عسكرية أخيرة، يلاحظ سيد الكرملين تزايد الاستخفاف بأداء جيشه، ما يستدعي "الأسئلة الروسية الأبدية: من المخطئ وما يجب فعله" كما كتبت في تغريدة تاتيانا ستانوفايا المتخصصة في شؤون النخب الروسية. لكن تعيين غيراسيموف لا يجيب على تلك الأسئلة.

وأوضحت ستانوفايا "يبدو الجميع في حالة صدمة: رجال (يفغيني) بريغوجين (رئيس مجموعة فاغنر العسكرية) والمراسلون العسكريون والجيش. يبدو أن عددا كبيرا من الأشخاص المطلعين جدا لا يفهمون جوهر هذا القرار".

يشير البعض إلى أن الخيار وقع على رجل لا جدال في ولائه لإرساله إلى أوكرانيا. لكن مارك غاليوتي يرى أنه "إذا لم تكف عن تعيين قادة وتبديلهم وحرقهم ووضع مطالب غير واقعية وخفض ترتيبهم بشكل تعسفي، لن يولد ذلك الولاء".

الشك الروسي

من خلال تغيير القيادة العسكرية مجددا، لن يهدئ بوتين من وطأة الشك المسيطر على جزء من النخبة في موسكو والرأي العام الروسي. وقال ألكسندر خرامتشيخين إنه اليوم ينمو "استياء من سبب عدم انتصارنا في هذه الحرب"، مشيرا إلى "التقديرات السيئة في بداية" الصراع.. وهي تقديرات صادق عليها غيراسيموف.

ويرى العديد من المحللين في هذا التغيير الجديد مؤشرا على مؤامرات داخلية. وقالت تاتيانا كاستويفا-جان "تظهر معركة الإعلام حول سوليدار أن الجميع يحاول أن ينسب لنفسه الفضل في الانتصار".

ولخّصت دارا ماسيكوت الخبيرة في مؤسسة راند في واشنطن "هناك كل شيء في هذه القصة، صراعات داخلية، صراعات على السلطة، وغيرة".