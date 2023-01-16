شاهد: برج إيفل يضيء بشعارات تضامن مع الإيرانيين

أضاء برج إيفل الشهير، في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الاثنين، بشعارات مؤيدة للمحتجين الإيرانيين والنساء اللاتي يناضلن من أجل المزيد من الحقوق.

وبعد مرور أربعة أشهر على وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة، ظهر على البرج شعار "المرأة. الحياة. الحرية" وشعار "#أوقفوا الإعدام في إيران"، وهي من أبرز الهتافات خلال الاحتجاجات.

وعلقت آن هيدالغو، عمدة مدينة باريس، على هذا الحدث، بتغريدة على موقع توتير، قائلة: " بعد أربعة أشهر على اغتيال مهسا جينا أميني، برج إيفل يظهر دعم باريس الثابت للإرانيين الذين يكافحون من أجل حقوقهم وحريتهم. ولوقف عمليات الإعدام وانتصار إرادة الشعب الإيراني."

واستدعت فرنسا القائم بالأعمال الإيراني قبل أيام بسبب إعدام مواطن بريطاني إيراني متهم بالتجسس.

وما زالت إيران تحتجز مواطنين فرنسيين فيما تسميه باريس بالاحتجاز التعسفي.