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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: سائق ينجو بأعجوبة من انهيار صخري دمر سيارته

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بقلم:  يورونيوز
السيارة المدمرة
السيارة المدمرة   -   حقوق النشر  AP/KTLA

نجا سائق أمريكي، الثلاثاء بعد سقوط صخرة ضخمة على سيارته في مدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا.

وكان ماوريسيو هيناو، السائق جالسًا في سيارته قبل دقائق، وخرج لإجراء مكالمة هاتفية مع صديقته عندما تفاجأ بصوت اصطدام الصخرة.

وقال هيناو :"سمعت صوتا عاليًا نتيجة الانهيار الصخري، ورأيت سيارتي مُحطمة، والزجاج الأمامي مكسور "

وتناثر حطام الصخرة على طريق ساحل المحيط الهادي السريع في ماليبو، مما عطل حركة المرور عدة ساعات.

يأتي الانهيار الصخري بعد عواصف شديدة ضربت جنوب كاليفورنيا، وتسببت بفيضانات وعطلت حركة المرور في عدة طرق سريعة وفقا لوسائل إعلامية محلية.

المصادر الإضافية • وكالات