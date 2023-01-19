زيلينسكي ينتقد تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات 

لقي وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصا آخر مصرعهم جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، في مأساة "مروّعة" وقعت أثناء توجهه إلى خطوط القتال الأمامية في خضم الحرب مع روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أنه "لا توجد حوادث في الحرب. هذه كلها من نتائج الحرب".

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية إنها تدرس جميع الفرضيات، بما في ذلك فرضية "عمل تخريبي متعمد". وعرضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر على كييف مساعدتها في التحقيقات.

إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "ليس لديه شك" بشأن انتصار روسيا "مضمون"، بعد حوالي عام من بدء العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وإليكم أبرز التطورات بالحرب الأوكرانية الروسية: