زيلينسكي ينتقد تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتمحادثة
لقي وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصا آخر مصرعهم جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، في مأساة "مروّعة" وقعت أثناء توجهه إلى خطوط القتال الأمامية في خضم الحرب مع روسيا.
واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أنه "لا توجد حوادث في الحرب. هذه كلها من نتائج الحرب".
وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية إنها تدرس جميع الفرضيات، بما في ذلك فرضية "عمل تخريبي متعمد". وعرضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر على كييف مساعدتها في التحقيقات.
إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "ليس لديه شك" بشأن انتصار روسيا "مضمون"، بعد حوالي عام من بدء العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية.
وإليكم أبرز التطورات بالحرب الأوكرانية الروسية:
زيلينكسي: أوكرانيا ستستعيد القرم "أرضنا"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنّ بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمّها في العام 2014، داعياً شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.
وقال زيلينسكي أمام حضور خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي متحدثاً باللغة الأوكرانية "هدفنا هو تحرير كلّ أراضينا". وأضاف "القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا".
زيلينسكي ينتقد تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تردّد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدباباتها الحديثة من طراز ليوبارد، في ظلّ تقارير تفيد بأنّ برلين لن تزوّد كييف بهذه الدبابات إلّا في حال قامت واشنطن بتزويدها بدباباتها من طراز أبرامز.
وقال زيلينسكي خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي عبر الفيديو "هناك أوقات يجب ألا نتردّد فيها أو نقارن. عندما يقول أحدهم +سأعطي دبابات إذا يفعل ذلك طرف آخر+، لا أعتقد أنّ هذه الاستراتيجية الصحيحة التي يجب اتباعها".
برلين: سنرسل دبابات إلى أوكرانيا إذا وافقت أمريكا على القيام بالمثل
قال مصدر حكومي في برلين لرويترز إن ألمانيا سترسل دبابات محلية الصنع إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة على القيام بالمثل، فيما لا يزال الشركاء في حلف شمال الأطلسي غير متفقين على أفضل السبل لتسليح كييف.
وطلبت أوكرانيا تزويدها بأسلحة غربية حديثة، خاصة دبابات المعارك الثقيلة، حتى تتمكن من استعادة الزخم بعد تحقيق بعض النجاحات في ساحة المعركة في النصف الثاني من عام 2022 في مواجهة القوات الروسية.
وتمتع برلين بحق رفض أي قرار بتصدير دباباتها من طراز ليوبارد، والتي يرى خبراء في مجال الدفاع أنها الأنسب لأوكرانيا.
وقال مصدر بالحكومة الألمانية طلب عدم الكشف عن هويته إن المستشار الألماني أولاف شولتس شدد عدة مرات في الأيام الأخيرة، خلف الأبواب المغلقة، على شرط إرسال الدبابات الأمريكية إلى أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن كارين جان بيير، عند سؤالها عن موقف ألمانيا، "يعتقد الرئيس أن على كل دولة أن تتخذ قراراتها السيادية الخاصة بشأن خطوات المساعدة الأمنية وأنواع المعدات التي يمكنها توفيرها لأوكرانيا".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم منظومة الطاقة وشبكات الكهرباء لديها في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.
أمريكا ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم أنظمة الطاقة
(رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء لديها في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.