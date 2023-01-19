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أوكرانيا

الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لدعم أنظمة الطاقة في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
تأبين جثمان وزير الداخلية الأوكراني
تأبين جثمان وزير الداخلية الأوكراني   -   حقوق النشر  AFP Photo

لقي وزير الداخلية الأوكراني و13 شخصا آخر مصرعهم جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء في منطقة كييف، في مأساة "مروّعة" وقعت أثناء توجهه إلى خطوط القتال الأمامية في خضم الحرب مع روسيا.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مشاركة عبر الفيديو في منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا أنه "لا توجد حوادث في الحرب. هذه كلها من نتائج الحرب".

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية إنها تدرس جميع الفرضيات، بما في ذلك فرضية "عمل تخريبي متعمد". وعرضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر على كييف مساعدتها في التحقيقات.

إلى ذلك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن "ليس لديه شك" بشأن انتصار روسيا "مضمون"، بعد حوالي عام من بدء العملية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وإليكم أبرز التطورات بالحرب الأوكرانية الروسية:

06:47

أمريكا ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم أنظمة الطاقة

(رويترز) - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم 125 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الطاقة وشبكات الكهرباء لديها في أعقاب الهجمات الروسية على تلك المرافق.

المصادر الإضافية • وكالات