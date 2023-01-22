كيف سيجرى حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وعقيلته؟ وهل سيتم لم شمل العائلة المالكة؟

كشف قصر باكنغهام السبت عن برنامج الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث والتي تستمر لثلاثة أيام، فبعد مراسم في 6 أيار/مايو في كاتدرائية وستمنستر في لندن، يقام حفل يحييه نجوم و"مأدبة غداء كبرى" وطنية ومبادرات لدعم التطوع.

سيتوج الملك تشارلز الثالث (74 عامًا)، بعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من ايلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما.

ويرغب باكنغهام في جعل "هذا الحدث التاريخي" مناسبة احتفالية تمنح "الناس فرصة للالتقاء".

والسؤال: هل سيتم لم شمل العائلة المالكة؟ لم يذكر قصر باكنغهام في بيانه ما إذا كان هاري وزوجته ميغان اللذان يعيشان في كاليفورنيا سيحضران أم لا.

لم يصدر من القصر أي ردّ فعل أو تعليق على الكتاب المدوي للأمير هاري، "البديل"، والذي نُشر في 10 كانون الثاني/يناير ووجه فيه اتهامات لاذعة لعدد من أفراد العائلة المالكة، ولا سيما شقيقه وليام وزوجة أبيه الملكة كاميلا.

يقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. وتسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن واحد وتنظيم الاحتفال.

ويعود التتويج الأخير لإليزابيث الثانية الى 2 حزيران/يونيو 1953. للمرة الأولى يومها، تم بث الحفل الفخم على شاشة التلفزيون وشاهده 27 مليون بريطاني من أصل 36 مليون نسمة حينها. واستمر لأكثر من ثلاث ساعات وحضره 8251 ضيفًا في الكاتدرائية يمثلون رسميًا 129 دولة وإقليما.

احتفال

تجري مراسم تتويج تشارلز الثالث صباح يوم السادس من أيار/مايو في كاتدرائية وستمنستر على غرار مراسم التتويج السابقة لملوك بريطانيا منذ 900 عام. ويترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال قصر باكنغهام في بيان إن "التتويج هو خدمة دينية مهيبة، وكذلك مناسبة للاحتفال"، مشيراً إلى أن الحفل "سيتطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

كما ستتوج زوجة تشارلز، كاميلا.

يصل تشارلز الثالث وكاميلا إلى قلعة وستمنستر آتيين من قصر باكنغهام في موكب يسمى "موكب الملك". وبعد المراسم، يعودان إلى باكنغهام في "موكب التتويج" وينضم إليهما أفراد آخرون من العائلة المالكة.

في ختام هذا اليوم الأول، سيخرج الملك والملكة برفقة أفراد من العائلة المالكة إلى شرفة باكنغهام لتحية الحشد.

إضاءة

في اليوم التالي سيُنظم حفل موسيقي في قلعة وندسور، غرب لندن، يحييه "رموز الموسيقى العالمية ونجوم معاصرون" وسيتم بثه على "بي بي سي". لكن باكنغهام لم يكشف أسماء الفنانين المشاركين.

سيحضر الحفل متطوعون لصالح جمعيات خيرية يدعمها تشارلز وكاميلا. كما ستحيي "جوقة التتويج" حفلاً موسيقياً يضم مغنين من جوقات اللاجئين وخدمة الصحة العامة ومجموعات غناء الصم والمثليين.

في المساء، ستتم إضاءة المعالم الشهيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

سيدعى السكان في 7 أيار/مايو للمشاركة في "مأدبة غداء التتويج الكبرى" كما ستقام حفلات الجيرة "للاحتفال بالصداقة". وسيتم كذلك تنظيم "آلاف الأحداث" في الشوارع والحدائق والمتنزهات، بحسب باكنغهام.

تعيد هذه الاحتفالات الشعبية إلى الذاكرة تلك التي جرت في حزيران/يونيو 2022 لمناسبة اليوبيل البلاتيني لإليزابيث، بعد مرور 70 عامًا على حكمها.

حينها، تم تنظيم عشرات الآلاف من مآدب الغداء والنزهات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، للاحتفال بالملكة التي تمتعت بشعبية كبيرة.

الاثنين 8 أيار/مايو الذي سيكون عطلة عامة، سيتم تشجيع الناس على التطوع. وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق "تقارب بين السكان وخلق حركة تطوعية ستستمر إلى ما بعد عطلة التتويج"، وفقاً للقصر.ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة البريطانية خلال عام 2023 ولكن طغت عليه حتى الآن هذا العام مذكرات نجل الملك الأمير هاري التي وجه فيها اتهامات للملك وأفراد آخرين من الأسرة.

وقال قصر بكنغهام الذي نشر تفاصيل التتويج إن البريطانيين، الذين حصلوا بالفعل على إجازة مصرفية إضافية في الثامن من مايو أيار احتفالا بهذه المناسبة، سيتمكنون من مشاهدة الاحتفالات وحفل موسيقي خاص بالإضافة إلى مشاهدة إضاءة المباني الشهيرة بأشعة الليزر وعروض بطائرات مسيرة.