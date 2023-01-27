فيديو يظهر تفاصيل الهجوم بمطرقة على زوج رئيسة الكونغرس السابقة نانسي بيلوسي

نشرت شرطة مدينة سان فرنسيسكو فيديو يوثق عملية الهجوم التي تعرض لها زوج رئيسة الكونغرس الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي في منزلهما العام الماضي.

ويظهر الفيديو زوج بيلوسي وهو يحاول الدفاع عن نفسه عبر استخلاص مطرقة حملها المعتدي عليه ديفيد ديبيب خلال الهجوم المروع.

ويظهر في الفيديو أيضاً، الذي تم تصويره بواسطة كاميرات مراقبة الأمن بمنزل بيلوسي، لحظة تحطيم المهاجم بوابة المنزل الخلفية من أجل دخوله.

ونُشرت المقاطع بناءً على طلب من عدة وكالات أنباء أمريكية طالبت حق الوصول إلى الدليل الذي قدمه الادعاء خلال الجلسة الأولى من محاكمة المتهم الشهر الماضي.

كان مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكو قد رفض سابقاً إتاحة الفيديو للصحفيين.