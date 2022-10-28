زوج نانسي بيلوسي يتعرض لهجوم عنيف في منزلهما في سان فرانسيسكو

تعرّض بول بيلوسي زوج زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي نانسي بيلوسي "لهجوم عنيف"، في منزل الزوجين في سان فرنسيسكو يوم الجمعة ونقل إلى المستشفى، كما أعلن الناطق باسمها درو هاميل.

وقال هاميل في بيان: "في وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحم مهاجم منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو واعتدى بعنف على السيد بيلوسي"، مضيفا أن نانسي بيلوسي لم تكن موجودة في ذلك الوقت.

وأضاف هاميل أن بول بيلوسي المستثمر الثري والبالغ من العمر 82 عاما، نقل إلى المستشفى، حيث يتلقى "رعاية ممتازة"، وقبض على المشتبه به وما زالت دوافعه قيد التحقيق.

وبحسب مصادر على صلة بالتحقيق في الحادث فإن الزوج جرح جراء الإصابة "بقوة حادة"، ولكنه سيتعافي وفق المتحدث باسم زعيمة الديمقراطيين، التي عادت للتو إلى واشنطن هذا الأسبوع من مؤتمر للأمن عقد في أوروبا، وينتظر أن تلقي خطابا مهما مساء السبت، مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

قبل أقل من أسبوعين من انتخابات نصف الولاية، حذّر العديد من النواب الأميركيين من تجدد أعمال العنف التي تستهدفهم. ووفقا لشرطة الكابيتول، وهي الجهة المسؤولة عن حماية أعضاء الكونغرس، ازدادت التهديدات الموجهة ضدهم منذ العام 2017، من 3939 تهديد إلى 9625 في العام 2021، وهي في ازدياد خاصة بعد سنتين من أعمال العنف في الكابيتول.