أبرز تطورات الأحداث المتسارعة بعد هجومي القدس

أبرز تطورات الأحداث المتسارعة بعد هجومي القدسمحادثة
قتل حراس مستوطنة إسرائيلية صباح الأحد فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي تجتمع فيه حكومة بنيامين نتنياهو التي اتخذت يوم أمس جملة من الإجراءات ستتبع بحق عائلات منفذي الهجمات. وتعهّد نتنياهو في مستهلّ الاجتماع، بردّ "قوي" و"سريع" على هجومي القدس الشرقيّة.
أليكم ابرز التطورات غداة هجومي القدس
فلسطيني آخر يقضي متأثرا بجراح أصيب بها في الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين والحصيلة ترتفع إلى 10 أشخاص قُتلوا في الهجوم الدامي
لقي الأحد عمر طارق السعدي حتفه إثر جراح أصيب بها الخميس في جنين شمال الضفة المحتلة ما يرفع عدد الضحايا إلى 10 شخصا. وحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية فإن السعدي كان قد أُصيب برصاصة إسرائيلية في البطن أثناء الاقتحام الذي شهدته المدينة الخميس الماضي.
وكان الاقتحام الإسرائيلي قد أثار موجة غضب عارمة في صفوف الفلسطينيين ويعتبر من أكثر الاقتحامات دموية منذ سنوات وقد وصفته السلطة الفلسطينية ب "المجزرة".
إسرائيل من جانبها بررت اقتحامها ذاك بقولها إنها كانت تريد اعتقال مجموعة من الناشطين الذين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين معقل الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة وهو المخيم الذي كان شهد في السنة الماضية عددا من العمليات الدامية أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين.
وقد بلغ العدد الإجمالي للفلسطنيين الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه السنة 34 شخصا من بينهم أطفال ومسنّون.
الفاتيكان يدين "دوامة الموت" المتصاعدة في الشرق الأوسط
أدان البابا فرانسيس ما وصفها بدوامة الموت المتصاعدة في الشرق الأوسط داعيا إسرائيل والفلسطينيين للانخراط في عملية بحث "صادق" عن السلام.
وقال الحبر الأعظم في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس في روما "إن دوامة الموت المتصاعدة يوما بعد يوم تطفئ القليل مما تبقى من الثقة من الثقة بين الشعبين"
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل القاهرة في مستهل جولة شرق أوسطية يزور فيها مصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية
مصر هي أول محطة لجولة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلنيكن في الشرق الأوسط فيما تشهد المنطقة سلسلة أحداث وهجمات أودت في الأيام الأخيرة بحياة أكثر من 31 فلسطينيا إضافة إلى 7 قتلى إسرائيليين. لكن لا يبدو أن المسؤول الأمريكي يحمل في جعبته ما يمكن أن يخفف من وطأة الاحتقان الشديد في ظل حكومة إسرائيلية هي الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية ووضع فلسطيني مُزْرٍ لاتملك سلطة الرئيس محمود عباس من أمره شيئا.
كنائس القدس تدعو إلى التهدئة
دعا الأحد القادة الروحيون لأبرز كنائس القدس كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية لوضع حد لمسلسل العنف في المنطقة إثر الهجمات التي أودت بحياة أكثر من 18 شخصا في الأيام الثلاثة الماضية.
وقال القادة الروحيون في بيان مشترك: "نحن بطاركة وقادة الكنائس في القدس ندعو جميع الأطراف في الأرض المقدسة لضبط النفس"
كما دعا البيان لإطلاق عملية سياسية تقوم على "مبادئ العدالة التي ستحقق السلام الدائم والرخاء للجميع" وفق تعبير القادة الروحيين لكنائس المدينةالمقدسة.
إسرائيل تغلق منزل الفلسطيني منفذ عملية إطلاق النار عند كنيس يهودي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد إغلاق منزل في القدس يعود لعائلة المسلح الفلسطيني الذي قتل سبعة أشخاص قرب كنيس يهودي على مشارف المدينة، وذلك بعدما توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "برد سريع".
بلينكن يزور الشرق الأوسط وسط تصعيد للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين
يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد في مصر جولة خاطفة على الشرق الأوسط وسط تصعيد كبير في أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيينن، ساعيا لاستخدام نفوذ الولايات المتحدة لمحاولة خفض حدّة التوتر.
وكانت الجولة التي ستقود بلينكن بعد القاهرة إلى القدس ورام الله الإثنين والثلاثاء، مقررة منذ فترة طويلة لكنها تتزامن مع تدهور شديد ومفاجئ في الوضع الأمني منذ بضعة أيام.
حراس مستوطنة اسرائيلية يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية
قتل حراس مستوطنة إسرائيلية صباح الأحد فلسطينيا بالقرب من مستوطنة كدوميم القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان "مسلحا بمسدس".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن "هيئة الشؤون المدنية بلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب كرم علي أحمد سليمان (18 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كدوميم".
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "تمّ التعرف على إرهابي مسلح بمسدس في ضواحي كدوميم وقام فريق الأمن المدني في التجمع بتحييده".
ونشر الجيش الإسرائيلي صورة للمسدس الذي كان بحوزة الشاب القتيل.