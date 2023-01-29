أبرز تطورات الأحداث المتسارعة بعد هجومي القدس

13:22

فلسطيني آخر يقضي متأثرا بجراح أصيب بها في الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين والحصيلة ترتفع إلى 10 أشخاص قُتلوا في الهجوم الدامي

لقي الأحد عمر طارق السعدي حتفه إثر جراح أصيب بها الخميس في جنين شمال الضفة المحتلة ما يرفع عدد الضحايا إلى 10 شخصا. وحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية فإن السعدي كان قد أُصيب برصاصة إسرائيلية في البطن أثناء الاقتحام الذي شهدته المدينة الخميس الماضي.

وكان الاقتحام الإسرائيلي قد أثار موجة غضب عارمة في صفوف الفلسطينيين ويعتبر من أكثر الاقتحامات دموية منذ سنوات وقد وصفته السلطة الفلسطينية ب "المجزرة".

إسرائيل من جانبها بررت اقتحامها ذاك بقولها إنها كانت تريد اعتقال مجموعة من الناشطين الذين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين معقل الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة وهو المخيم الذي كان شهد في السنة الماضية عددا من العمليات الدامية أسفر عن مقتل العشرات من الفلسطينيين.

وقد بلغ العدد الإجمالي للفلسطنيين الذين قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه السنة 34 شخصا من بينهم أطفال ومسنّون.