English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أستراليا

شركة تعدين عملاقة تعتذر عن فقدان كبسولة مشعة غرب أستراليا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
علامة تحذير على طريق في محمية هانفورد النووية، واشنطن الولايات المتحدة.
علامة تحذير على طريق في محمية هانفورد النووية، واشنطن الولايات المتحدة.   -   حقوق النشر  Ted S. Warren/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

اعتذرت شركة ريو تينتو العملاقة للتعدين، الإثنين، عن فقدانها كبسولة صغيرة مشعة أثناء نقلها من أحد المناجم في غرب أستراليا.

وأوضحت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وقال سيمون تروت، الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو "نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية. ندرك أن هذا أمر مثير للقلق للغاية ونأسف للقلق الذي أحدثه في المجتمع الأسترالي الغربي".

وأضاف تروت، الرئيس التنفيذي " بدأنا تحقيقنا الخاص لمعرفة كيف فقدت الكبسولة أثناء النقل. وكجزء من هذا التحقيق، نعمل عن كثب مع المقاول لفهم الخطأ الذي حدث بشكل أفضل".

وأصدرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بالولاية الجمعة تحذيراً من مخاطر المواد المشعة في أجزاء من مناطق بيلبارا وميدويست جاسكوين وجولدفيلدز ميدلاندز وبيرث متروبوليتان. 

ووفقاً للسلطات تحتوي الكبسولة عل الأسترالية على كميات صغيرة من مادة السيزيوم 137 المشعة. 

وحذرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ من أن التعرض لهذه المادة قد يسبب حروقا إشعاعية أو أمراض تتعلق بالإشعاعات، كما حثت السكان على البقاء على بعد 5 أمتار على الأقل منها.