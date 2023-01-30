شركة تعدين عملاقة تعتذر عن فقدان كبسولة مشعة غرب أستراليا

اعتذرت شركة ريو تينتو العملاقة للتعدين، الإثنين، عن فقدانها كبسولة صغيرة مشعة أثناء نقلها من أحد المناجم في غرب أستراليا.

وأوضحت هيئة الطوارئ أنّ الكبسولة الفضية التي لا يتعدى حجمها 8 سنتمترات وتُستخدم في عمليات استخراج المعادن، مفقودة منذ منتصف كانون الثاني/يناير.

وقال سيمون تروت، الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو "نحن نتعامل مع هذا الحادث بجدية. ندرك أن هذا أمر مثير للقلق للغاية ونأسف للقلق الذي أحدثه في المجتمع الأسترالي الغربي".

وأضاف تروت، الرئيس التنفيذي " بدأنا تحقيقنا الخاص لمعرفة كيف فقدت الكبسولة أثناء النقل. وكجزء من هذا التحقيق، نعمل عن كثب مع المقاول لفهم الخطأ الذي حدث بشكل أفضل".

وأصدرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بالولاية الجمعة تحذيراً من مخاطر المواد المشعة في أجزاء من مناطق بيلبارا وميدويست جاسكوين وجولدفيلدز ميدلاندز وبيرث متروبوليتان.

ووفقاً للسلطات تحتوي الكبسولة عل الأسترالية على كميات صغيرة من مادة السيزيوم 137 المشعة.

وحذرت إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ من أن التعرض لهذه المادة قد يسبب حروقا إشعاعية أو أمراض تتعلق بالإشعاعات، كما حثت السكان على البقاء على بعد 5 أمتار على الأقل منها.