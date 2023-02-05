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اليابان
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صحيفة: واشنطن تبحث إرسال صواريخ متوسطة المدى لقواتها في اليابان

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بقلم:  يورونيوز
صاروخ متوسط لمدى نم نوع توماهوك أطلق من السفينة الحربية وسكونسن
صاروخ متوسط لمدى نم نوع توماهوك أطلق من السفينة الحربية وسكونسن   -   حقوق النشر  John McCutcheon/AP 1991.

ذكرت صحيفة سانكي أن واشنطن اقترحت نشر صواريخ متوسطة المدى في اليابان في إطار خطة لتعزيز الدفاعات في مواجهة الصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي، وذلك نقلا عن مصادر لم تحددها.

وأضافت الصحيفة يوم السبت أن إرسال العتاد للقوات الأمريكية في اليابان قد يشمل أسلحة بعيدة المدى أسرع من الصوت وصواريخ توماهوك. وقالت إن طوكيو عازمة على بدء مناقشات جادة تجاه قبول نشر الأسلحة.

ولم يُكشف عن موقع نشر الأسلحة لكن سانكي قالت إن اليابان تضع جزيرة كيوشو الجنوبية في الاعتبار. ولم يتضح من التقرير ما إذا كانت سانكي نقلت عن مصدر واحد أو أكثر.

وترغب اليابان والولايات المتحدة في دعم الجزر التي تفصل بحر الصين الشرقي عن غرب المحيط الهادي لأنها قريبة من تايوان التي تعتبرها الصين جزءا منها.

المصادر الإضافية • رويترز