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الصومال

مقتل 34 في اشتباكات في إقليم أرض الصومال الانفصالي

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
صورة أرشيفية لقوات الأمن الصومالية
صورة أرشيفية لقوات الأمن الصومالية   -   حقوق النشر  AFP

قال طبيبان في مستشفى عام ببلدة لاسعانود يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 34 شخصا قتلوا في اشتباكات بمنطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال.

وقال وزير داخلية أرض الصومال أن القتال اندفع في شرق المنطقة صباح يوم الاثنين بين قوات محلية ومسلحين مناهضين للحكومة. وجاء ذلك بعد شهر من مقتل نحو 20 في احتجاجات خرجت بسبب التنازع على السيطرة على بعض المناطق.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال في 1991 لكنها لم تحظ باعتراف دولي واسع لاستقلالها كما واجهت المنطقة معارضة لمطالباتها بالسيادة على أراض على حدودها الشرقية مع بلاد بنط وهي إحدى المناطق التي بها حكم شبه ذاتي في الصومال.

وقال طبيب في المستشفى إن 34 على الأقل قتلوا وأصيب 40 في قتال دار يوم الاثنين، وأكد طبيب ثان عدد القتلى وقال إن المستشفى استُهدف بقذائف مورتر.

ولم يتسن التواصل بعد مع السلطات في أرض الصومال للحصول على تعليق بشأن حصيلة القتلى.