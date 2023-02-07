أكثر من 4800 قتيل و20 ألف جريح وتضرر أكثر من 13 مليون شخص في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا

أكثر من 4800 قتيل و20 ألف جريح وتضرر أكثر من 13 مليون شخص في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريامحادثة
واصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا بأيديهم العارية ووسط برد قارس الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.
ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 4,300 بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات.
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.
آخر تطورات الزلزال المدمر لحظة بلحظة
تحديث مستمر لعدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
- قتل أكثر من 4300 شخص في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وقد شعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
- وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين عن 3381 قتيلًا و20 ألفًا و483 جريحًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية ليل الاثنين الثلاثاء
تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وفي أنحاء سوريا، قتل 1504 شخص على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية وأصيب أكثر من 3500، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 711 وإصابة 1431 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا وإصابة أكثر من 2100 آخرين.
أرقام جديدة لما خلفه الزلزال المدمر في الجانب التركي بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية
تضرر 13.5 مليون شخص من الزلزال
عدد الضحايا ارتفع إلى 3381
وعدد الجرحى تجاوز الـ20 ألفا 426
تم إنشاء مستشفيات ميدانية في بعض المناطق.
إرسال محطات متنقلة إلى المنطقة
وتم تسليم 13 ألف و 500 بطانية و 4 آلاف خيمة و 5 آلاف 692 سريرا في المنطقة
مسؤول بالأمم المتحدة: مواجهة آثار الزلزال في سوريا تواجه عقبات
قال المصطفى بنلمليح المنسق المقيم للأمم المتحدة لرويترز في مقابلة عبر رابط فيديو من دمشق "البنية التحتية متضررة والطرق التي اعتدنا استخدامها في الأعمال الإنسانية تضررت، وعلينا أن نكون مبدعين في كيفية الوصول إلى الناس ... لكننا نعمل بجد".
وحتى قبل وقوع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا يعتمدون على المساعدات عبر الحدود. ونزح كثر من هؤلاء بسبب الصراع المستمر منذ 12 عاما ويعيشون في مخيمات.
وتقول الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إنساني هو الآن أكبر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب، إذ يحتاج 70 في المئة من السكان إلى المساعدة. وكان ذلك قبل وقوع الزلزال.
وقال بنلمليح "إنهم نفس الأشخاص - يعانون أكثر" الآن.
وأشار إلى أن العديد من الذين دُمرت منازلهم يقضون الليل في العراء أو في السيارات في أجواء شديدة البرودة دون الحصول على المواد الأساسية مثل السترات والحشايا.
وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل على الإسراع بحشد جميع المساعدات الممكنة للمناطق المتضررة، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو الخاضعة لسيطرة المعارضة. لكن الدعم الدولي يعاني نقص التمويل.
فلم تتلق الأمم المتحدة سوى أقل من نصف 4.4 مليار دولار طلبتها من المانحين لتلبية الاحتياجات المتزايدة في عام 2022. وقال بنلمليح إنه إذا استمر هذا الاتجاه فإن احتمالات التعافي من الأزمة السورية قد تتضاءل.
وأضاف "مهما كان لدينا (من سبل المساعدات والأموال)، فإننا نستخدمه في الوقت الحالي. ونأمل أن نتمكن من تجديده لتلبية الاحتياجات العادية".
وأردف المسؤول "عندما نحصل على أقل من 50 في المئة من التمويل، فهذا لا يعني أننا نجحنا.. عدد المحتاجين يتزايد باستمرار والأزمة تتفاقم".
إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" تقول إن عدد ضحايا الزلزال في تركيا ارتفع إلى 3381 قتيلا
الدفاع المدني السوري: مئات العائلات ما زالت تحت أنقاض الزلزال
قال رئيس الدفاع المدني الذي تديره المعارضة السورية يوم الثلاثاء إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة بعد الزلزال العنيف الذي وقع يوم الاثنين.
وأضاف رائد الصالح لرويترز أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، حيث قتل وجرح المئات
المكسيك ترسل فرق إنقاذ إلى تركيا للمساعدة في جهود الإغاثة
غادرت فرق الإنقاذ التابعة للجيش والبحرية والصليب الأحمر المكسيكي الاثنين إلى تركيا للمساعدة في جهود الإنقاذ بحثا عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.
وقالت الرئاسة في نيو مكسيكو إن هؤلاء من كبار المتخصصين ومجهزين بشكل جيد وسيسافرون إلى المنطقة التي ضربها الزلزال.
بلينكن يبلغ تركيا باستعداد أمريكا لتقديم مزيد من الدعم بعد الزلزال
قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم الاثنين بأن عليه أن "يرفع سماعة الهاتف ويخبرنا" بما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة لتقديم المساعدة بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.
وتحدث بلينكن إلى نظيره التركي هاتفيا في أعقاب الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 2700 شخص عبر مساحات شاسعة في تركيا وشمال غرب سوريا.
وقال برايس "كان من المهم للغاية بالنسبة للوزير (بلينكن) أن يتحدث إلى نظيره (التركي مولود) جاويش أوغلو لتقديم التعازي في المقام الأول وليوضح... أننا سنقدم لتركيا كل ما تحتاجه وليس عليهم سوى رفع سماعة الهاتف وإبلاغنا (بما يحتاجونه)".
وأضاف برايس أن بلينكن طلب من كبار موظفيه صباح يوم الاثنين تحديد التمويل الذي قد يكون متاحا لمساعدة تركيا والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض في سوريا.
وذكرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن واشنطن نشرت فريقا من المتخصصين في التعامل مع الكوارث وهي بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا وكاليفورنيا من المتوقع أن يضم كل فريق 79 شخصا.
وقال برايس إن القنصلية الأمريكية في مدينة أضنة بجنوب تركيا ستستضيف أيضا أشخاصا آخرين من المشاركين في جهود الإنقاذ.
الصين تقدم 6 ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا بعد الزلزال
قال تلفزيون الصين المركزي يوم الثلاثاء إن بكين ستقدم دفعة أولى قدرها 40 مليون يوان (5.9 مليون دولار) مساعدات طارئة لجهود الإغاثة في تركيا بعد الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع.
وأضاف أن الصليب الأحمر الصيني سيقدم مساعدة طارئة قيمتها 200 ألف دولار لكل من تركيا وسوريا.