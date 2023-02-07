زلزال تركيا وسوريا لحظة بلحظة: أكثر من 7800 قتيل و31 ألف جريح و23 مليون متضرر جراء الكارثة

زلزال تركيا وسوريا لحظة بلحظة: أكثر من 7800 قتيل و31 ألف جريح و23 مليون متضرر جراء الكارثةمحادثة
تركيا تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر الذي حصد حتى الآن أرواح 5894 شخصا وخلف 34810 جريحا بحسب نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي. وقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا في البلدين نحو 7800 شخص قضوا جراء الكارثة التي شردت أعدادًا لا تُحصى في ظلّ البرد القارس.
من جانبها، قدرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا. وسبق أن حذّرت منظمة الصحة من أن عدد الضحايا قد يتضاعف.
في هذه الأثناء، واصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا بأيديهم العارية ووسط برد قارس الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.
ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 7300 شخص بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات.
وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.
آخر تطورات الزلزال المدمر لحظة بلحظة
تحديث مستمر لعدد ضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا
- قتل أكثر من 5000 شخص في جنوب تركيا وشمالي سوريا المجاورة حيث ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7,5 درجات وقد شعر بهما سكان غرينلاند والدنمارك.
- وفي تركيا، أسفر الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وجنوب شرقها الإثنين عن 3549 قتيلًا و20 ألفًا و483 جريحًا على الأقل، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها إدارة الطوارئ والكوارث التركية ليل الاثنين الثلاثاء
تُعدّ هذه الهزّة الأشدّ في تركيا منذ زلزال 17 آب/أغسطس 1999 الذي تسبّب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.
وفي أنحاء سوريا، قتل 1602 شخص على الأقل في حصيلة جديدة غير نهائية وأصيب أكثر من 3500، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 812 وإصابة 1449 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 900 شخصًا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
وفاة حارس ملطية سبور التركي تحت ركام الزلزال
توفي حارس نادي يني ملطية سبور التركي أحمد أيوب ترك أصلان عن 28 عاماً، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد، حسب ما ذكر ناديه الثلاثاء.
وكتب ملطية سبور المشارك في بطولة الدرجة الثانية في تركيا "آسفون على خسارتك! خسر حارسنا أحمد أيوب ترك أصلان حياته تحت ركام الزلزال. ارقد في سلام. لن ننساك أيها الانسان الجميل".
وكانت زوجته الناجية من تحت الركام قد طلبت المساعدة لانقاذ زوجها العالق تحت الأنقاض في فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7,8 درجات وكان مركزه منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق).
وحمل ترك أصلان ألوان أندية ماماك وأنقرة سبور وعمرانية سبور قبل الانتقال إلى ملطية سبور في عام 2021.
واشنطن تعمل مع شركائها في سوريا لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تعمل مع شركاء لها في سوريا لتقديم المساعدة للمنكوبين جراء الزلزال، على الرغم من أنها لا تعترف بالحكومة السورية، بعد أن أرسلت فريقي إنقاذ إلى تركيا المجاورة.
وقال ستيفن ألين الذي يقود الاستجابة الميدانية في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أيد)، إن الوكالة تعيد توجيه المساعدة التي كانت تُقدّم أصلًا لمساعدة السوريين المتضررين من الحرب.
وأكد لصحافيين "لدينا سلسلة كاملة من تدابير الاستجابة الإنسانية في شمال غرب سوريا في الوقت الحالي".
وأوضح أن المساعدة الأميركية في سوريا تساهم في جهود الإنقاذ وتقدم احتياجات عاجلة أخرى بما في ذلك توفير المأوى والطعام.
ورفض ذكر أسماء المنظمات غير الحكومية العاملة مع الولايات المتحدة في سوريا، وذلك للحفاظ على أمن العمليات.
الزلزال يؤثر على المعبر المستخدم لنقل المساعدات الى سوريا (الامم المتحدة)
أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن نقل المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا من خلال نقطة العبور الوحيدة المسموحة تأثرت جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.
وصرح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية(أوتشا) ينس لاركي في مؤتمر صحافي في جنيف أن "العملية عبر الحدود نفسها تأثرت".
في نيويورك قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن معبر باب الهوى نفسه لم يتضرر.
وصرح ستيفان دوجاريك للصحافيين "نواصل استخدام معبر باب الهوى لأن منصة إعادة الشحن في الواقع سليمة".
وأضاف "لكن الطريق المؤدية الى المعبر تضررت مما يؤثر موقتا على قدراتنا لاستخدام المعبر كليا".
يضاعف الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين التحدي الذي تواجهه المنظمات الانسانية لمساعدة الشعب السوري خصوصا في محافظة إدلب التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب البلاد
اليونسكو قلقة إزاء تضرر معالم تراثية في تركيا وسوريا من جراء الزلزال
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الثلاثاء أن موقعين مدرجين على قائمة التراث العالمي في سوريا وتركيا تعرضا لأضرار من جراء الزلزال المدمر محذرة من احتمال أن تكون عدة مواقع أخرى قد تضررت أيضا.
وطالت تداعيات الزلزال الذي وقع في ساعة مبكرة الإثنين إحدى أقدم المدن المأهولة في العالم في المنطقة المعروفة باسم "الهلال الخصيب" والتي شهدت ظهور حضارات مختلفة من الحيثيين إلى العثمانيين.
وقد خلف هذا التاريخ الغني وراءه مجموعة من المواقع الأثرية، يعود العديد منها إلى آلاف السنين، وتعد مراكز جذب رئيسية للسياح.
بالإضافة إلى الضرر الذي لحق بمدينة حلب القديمة والقلعة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا، قالت اليونسكو إن ثلاثة مواقع أخرى على الأقل مدرجة على قائمة التراث العالمي قد تكون تعرضت لأضرار، من بينها موقع نمرود داغ (جبل نمرود) الأثري الشهير.
وقالت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي "ستقدم منظمتنا المساعدة في إطار التفويض المعطى لها".
وجاء في بيان للمنظمة إن اليونسكو أجرت مع شركائها مسحا أوليا لأضرار الزلزال.
وقالت إنها "قلقة بشكل خاص" بشأن مدينة حلب القديمة، المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ 2013 بسبب الحرب في سوريا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا و34810 جريحا
أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي عن حصيلة جديجدة لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا إذ كشف عن مقتل 5894 شخصا وإصابة أكثر من 34810 جرحى.
وأضاف المسؤول التركي أن الحكومة قد وفرت ما يقارب 1500 مولد كهربائي للمناطق المنكوبة متعهدا بتوفير ستكون المزيد هذه الليلة
كما وعد بعودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى المناطق المتكررة ابتداء من غد الأربعاء
السيسي يجري اتصالا بالأسد لأول مرة لتقديم العزاء في ضحايا الزلزال
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا الثلاثاء للمرة الأولى بنظيره السوري بشار الأسد، لتقديم العزاء في ضحايا الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا وخلفت آلاف القتلى.
ويعد هذا الاتصال الأول بين الزعيمين على المستوى الرسمي، على ما أفاد موقع صحيفة الأهرام الحكومية، منذ أن تولى السيسي السلطة في مصر إثر انتخابه عام 2014.
وأفاد بيان الرئاسة المصرية بأن السيسي "أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس".
وأكد السيسي، بحسب البيان، على "تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق ... وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة".
كما أفاد بيان من الرئاسة السورية بأن الأسد "تقدم بالشكر على هذا الموقف من مصر والذي يعبّر عن العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".
حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 7100 قتيل
أفادت بيانات رسمية أن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 7100 الثلاثاء، فيما ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.
وقال مسؤولون ومسعفون إن 5434 شخصا قتلوا في تركيا و1712 في سوريا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7146 قتيلًا
حلف الناتو يرسل إلى تركيا أكثر من 1400 عنصر للمشاركة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال المدمّر
أعلن حلف الناتو أنه أرسل إلى تركيا أكثر من 1400 عنصر للمشاركة في عمليات الإنقاذ. وشارك في العملية الدول الأعضاء وشركاء الحلف بما فيهم السويد وفنلندا .
وقال بيان للحلف إن أكثر من 20 دولة حليفة وشريكة قد أرسلت فرقا استعجالية إل تركيا "للمساعدة في مواجهة الزلزال المدمّر" الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.
الزلزال المدمر في تركيا حصد أرواح 4.544 شخصا حسب آخر حصيلة رسمية والعدد الإجمالي للضحايا في البلدين بلغ حتى الآن 6200 قتيل والحصيلة مرشحة للارتفاع
ارتفع عدد ضحايا الزلزال القويّ الذي ضرب جنوب شرق تركيا إلى 4544 قتيلًا الثلاثاء، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).
وبذلك، ترتفع إلى 6256 قتيلًا الحصيلة الإجمالية في تركيا وسوريا، بزيادة أكثر من ألف ضحية مقارنة بالحصيلة السابقة، جراء أعنف زلزال ضرب المنطقة منذ قرابة قرن.