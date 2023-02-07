زلزال تركيا وسوريا لحظة بلحظة: أكثر من 7800 قتيل و31 ألف جريح و23 مليون متضرر جراء الكارثة

تركيا تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر الذي حصد حتى الآن أرواح 5894 شخصا وخلف 34810 جريحا بحسب نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي. وقد بلغ العدد الإجمالي للضحايا في البلدين نحو 7800 شخص قضوا جراء الكارثة التي شردت أعدادًا لا تُحصى في ظلّ البرد القارس.

من جانبها، قدرت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر إلى 23 مليونا. وسبق أن حذّرت منظمة الصحة من أن عدد الضحايا قد يتضاعف.

في هذه الأثناء، واصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا بأيديهم العارية ووسط برد قارس الثلاثاء عمليات البحث عن ناجين بين أنقاض آلاف المباني التي انهارت جراء سلسلة زلازل عنيفة هزت البلدين.

ووصلت الحصيلة الاجمالية المؤكدة لعدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 7300 شخص بعد هزات أرضية عنيفة ضربت بالقرب من الحدود التركية السورية سجلت أقواها 7,8 درجات.

وأحصت فرق الإغاثة التركية انهيار أكثر من 5,600 مبنى في العديد من المدن، بينها مبان من طبقات عدة تضم عائلات كبيرة كان أفرادها نياما عندما ضرب الزلزال الأول.

آخر تطورات الزلزال المدمر لحظة بلحظة