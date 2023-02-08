شاهد: المقاتل الأوكراني "فوكس" من مهندس إلى قناص على الجبهة

القناص الأوكراني الملقب ب"فوكس" أي الثعلب، هو شاب من مدينة خاركيف، درس الهندسة الميكانيكية وعمل كمطور في مجال المعلوميات لكن تحول إلى مقاتل ضد القوات الروسية في منطقة زابوريجيا.

تعلم «فوكس» مهارات القناصة من مدربي الناتو في عام 2017، عندما قاد خبراء من بولندا والولايات المتحدة وكندا دورات تدريبية في منطقة لفيف.

لتعقب الجنود الروس، يحتاج القناص إلى الاستلقاء في الوحل لساعات، تحت أشعة الشمس الحارقة، أو تحت المطر، أو في البرد القارس.

البندقية التي يمتلكها "فوكس" كانت هدية من زميل له اشتراها على نفقته الخاصة. وهي مجهزة بتقنية التصوير الحراري، لا يراقب من خلالها العدو فحسب، بل يقوم أيضًا بتصوير مقاطع فيديو ينشر بعضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول الثعلب الأوكراني: "نسجّل الفيديو للتأكد من قتل العناصر المعادية لكن هناك لحظات رائعة عندما تسجّل، مثلًا عندما نصادف الحيوانات أحيانًا تكون ثعالب أو أرانب."