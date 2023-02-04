شاهد: تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا برعاية إماراتية

أعلن مسؤولون روس اليوم السبت عودة 63 جندياً روسياً وذلك في إطار تبادل لأسرى الحرب في أوكرانيا والذي تم برعاية إماراتية.

وقالت موسكو إن بعض من العائدين ينتمون ل"لفئة الخاصة" من أسرى الحرب دون إبداء المزيد من التفاصيل عن هوايتهم.

وكان أندريي يرماك، رئيس إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن سابقاً اليوم السبت عن تحرير 116 من أسرى الحرب الأوكرانيين ضمن نفس الاتفاق.

وأضاف أن من بين الأسرى المفرج عنهم أفراد من القوات التي صمدت خلال الحصار الروسي الذي استمر لعدة أشهر لمدينة ماريوبول بالإضافة إلى مقاتلين من منطقة خيرسون وقناصة تم أسرهم خلال المعارك الشرسة الجارية لمدينة باخموت.

استعادة جثتي متطوعين بريطانيين

كذلك أفادت السلطات الأوكرانية أنها استعادت جثتي المتطوعين البريطانيين كريستوفر باري واندرو باغشو بعدما قتلا في أوكرانيا، وذلك في إطار نفس التبادل بين كييف وموسكو. وقال يرماك "نجحنا في استعادة جثتي متطوعين أجنبيين قتلا".

وقتل كريستوفر باري (28 عاما) وأندرو باغشو (48 عاما) فيما كانا يحاولان إنجاز عملية إجلاء انسانية من مدينة سوليدار التي شهدت مواجهات عنيفة بداية كانون الثاني/يناير وتعرضت لتدمير كبير خلفه القصف، وذلك بحسب ما أفادت عائلة باري نهاية كانون الثاني/يناير عبر وزارة الخارجية البريطانية.

وفُقد المتطوعان منذ أسابيع عدة. وأورد رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في 11 كانون الثاني/يناير أن مقاتليه عثروا على جثة أحدهما في سوليدار.

وأقر الجيش الأوكراني في 25 كانون الثاني/يناير بأنه سلم سوليدار للقوات الروسية، علما بأنها غير بعيدة من باخموت في شرق البلاد والتي تتركز فيها المعارك بعد نحو عام من بدء الغزو الروسي.

ولم تدل الخارجية البريطانية حتى الآن بأي تعليق على المعلومات في شأن المتطوعين.