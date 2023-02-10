مقتل موريتانييْن وإصابة ثالث برصاص الجيش الجزائري خلال التنقيب عن الذهب في الصحراء

قتل مواطنان موريتانيان اثنان من المنقّبين عن الذهب برصاص عناصر الجيش الجزائري الجمعة بحسب وكالة الأنباء الإسبانية نقلا عن مصدر أمني بمدينة الزويرات الموريتانية الأقرب إلى الحدود مع الجزائر.

وأضافت الوكالة أن المنقّبيْن لقيا مصرعهما أثناء البحث عن الذهب في الأراضي الجزائرية. وقد أصيب موريتاني ثالث ونجح بالوصول إلى موقع شمالي مدينة الزويرات حسب المصدر ذاته، وصادر الجيش الجزائري مركبتين اثنتين تابعتين للموريتانيين.

الجيش الموريتاني من جهته كان حذر مرارا المنقبين عن المعدن النفيس من مخاطر عبور الحدود الجزائرية أو حتى التوجه صوب الحدود الشمالية للبلاد التي تشترك في حدود مع الجزائر واقليم الصحراء الغربية.

يُشار إلى أن العديد من الموريتانيين قُتلوا خلال عمليات البحث عن الذهب في هجمات نفذتها طائرات مسيّرة نسبت إلى الجيش المغربي.

ولم تُبْد أبدا نواكشوط احتجاجها على أي من هذه الهجمات التي استهدفت مواطنيها خارج أراضيها.

يذكر أن المنقبين عن الذهب يغامرون بعبور الحدود الموريتانية نحو الأراضي الجزائرية، أو المنطقة العازلة بإقليم الصحراء، بحثا عن مناطق جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس.

وقد سمحت الحكومة الموريتانية منذ 2018 لمواطنيها بالتنقيب يدويا عن الذهب السطحي في مناطق عدة شمالي البلاد.