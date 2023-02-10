شاهد: العثور على ناب ماموث أثناء أعمال بناء أحد خطوط مترو الأنفاق في فيينا

عُرض ناب ماموث عٌثر عليه خلال أشغال بناء خط مترو الأنفاق على مستوى محطة "فولكسثيتر" بالعاصمة النمساوية. وقد وجد العمال ناب الماموث الذي هو حيوان منقرض من فصيلة الفيلة أثناء أعمال البناء على خطي المترو 2 و5 في فيينا.

وحسب أحد علماء الحفريات العاملين في متحف التاريخ الطبيعي، يعود الناب إلى العصر الجليدي ويعتقد أن تاريخه يعود إلى ما قبل 20 ألف عام تقريبا. ويشير الحجم إلى أن الحيوان لم ينمو بشكل كامل بعد. وأضاف: "كانت فيينا بأكملها عبارة عن سهوب ضخمة. على المستوى الذي يوجد فيه مترو الأنفاق اليوم، هناك بقايا للسهوب العملاقة. نحن نعلم كم عمر هذه الرواسب، ونعلم أن فيينا كانت أرضًا ضخمة".

بعد اكتشافه، تم تسليم الناب الذي يبلغ طوله 73 سنتيمترا إلى متحف التاريخ الطبيعي لاستخدامه في أغراض بحثية.

وكانت حقيقة اكتشاف الناب مصادفة سعيدة في البداية، حيث تمّ الخلط بين الناب وقطعة من الخشب، وفي هذا الشأن قال أحد العاملين في شركة مترو فيينا: "كان هناك شك واضح في أنها قطعة من الخشب، ولكن في النهاية بدا اللون مريبًا، وهكذا كان موقف المشرف الجيولوجي الذي كان يرافقنا والذي خلص إلى الاكتشاف ليس بالضرورة قطعة من الخشب".

الحفريات من هذا النوع ليست غريبة في منطقة مثل فيينا، فقد كانت المدينة عبارة عن سهوب ضخمة خلال العصر الجليدي. وحتى أثناء بناء كاتدرائية القديس ستيفن في عام 1344، تم العثور على عظام ضخمة، لذلك يمكن توقع اكتشافات أخرى أكثر إثارة أثناء الأشغال.