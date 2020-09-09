شاهد: العثور على بقايا حيوان ماموث في موقع بناء مطار مكسيكو سيتي

عُثر في مكسيكو سيتي، أثناء إنشاء المطار الجديد، على بقايا نحو 100 حيوان ماموث وحيوانات من عصور ما قبل التاريخ، تحديداً تعود إلى ما بين 10 آلاف و25 ألف سنة قبل الميلاد.
الاكتشافات الأولى تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2019 وكانت في قاعدة سانتا لوسيا الجوية العسكرية في زومبانغو (في ضواحي العاصمة)، حيث تشيد الحكومة المبنى الجديد، الذي من المتوقع أن يدخل الخدمة في آذار/ مارس 2022.
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