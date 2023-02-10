عملية سطو غريبة في فلوريدا.. لصّ "أمين" يقتحم متجرًا ويترك بطاقته داخل المحلّ

في حادثة غريبة، ترك لصّ بطاقته المصرفية في أحد المتاجر المغلقة، بعد أن اقتحمها وسرق منها بعض المنتجات.

وألقت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية القبض على اللص، الذي اعترف بفعلته، لكنه قال إنه لم يكن ينوي السرقة، بل ترك البطاقة كضمان ليعود ويدفع في وقت لاحق.

إلا أن صاحب المتجر زوّد الشرطة بشريط فيديو، يُظهر اقتحام الرجل للمكان وتركه البطاقة قرب صندوق الدفع.

وأكد عمدة مقاطعة فلاغلر ريك ستالي، في فيديو نشره على الفيسبوك، أن "ترك بطاقة الخصم لا يعفي من السرقة أو السطو".

حوادث شبيهة في فلوريدا

وعادة ما تحصل عمليات سطو توصف بـ"الغريبة" في هذه الولاية، حيث ألقي القبض الشهر الماضي على شخصين بعد أن اتصل أحدهما بشرطة الطوارئ للمساعدة في نقل أغراضهما من منزل كانا يسطوان عليه.

وبالفعل، تحرك أفراد الشرطة إلى المنزل بعد المكالمة، وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بولك.

كما أراد المتهمان توصيلة للمطار حيث كانا سيقضيان عطلة نهاية الأسبوع في نيويورك، حسب بيان مكتب رئيس الشرطة.

وأضاف بيان المكتب: "ساعدهما رجال الشرطة فعلًا في نقل الأغراض وقدما لهما توصيلة، لكن ليس إلى المطار، وإنما إلى سجن بولك بوكي".